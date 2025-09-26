CANAL RCN
María Fernanda Aristizábal, exseñorita Colombia, anunció su compromiso en Suiza

La modelo y presentadora compartió su felicidad al anunciar su compromiso, generando emotivas reacciones entre sus seguidores.

María Fernanda Aristizábal
Foto AFP

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
01:04 p. m.
La modelo y presentadora colombiana María Fernanda Aristizábal cautivó a todos sus seguidores tras anunciar su compromiso.

Así fue el compromiso de María Fernanda Aristizábal

A través de sus redes sociales, la exreina de Colombia dio el "sí" rotundo al empresario Daniel Arango Vallejo. Esta propuesta fue en un viaje a Suiza y en las imágenes compartidas, se puede observar cómo el prometido se arrodilló para pedirle matrimonio en medio de un paisaje montañoso.

La modelo expresó su emoción al dar este importante paso en su vida, asegurando que eligió a esa persona para acompañarla cada día y continuar construyendo un futuro juntos.

Hace 6 años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡sí a un para siempre! Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo, expresó María Fernanda a través de sus redes sociales.

 

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el compromiso de María Fernanda Aristizábal ?

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y muchos de ellos comentaron su alegría y emoción por estar nueva etapa de la presentadora.

"Qué es esta belleza, felicitaciones"; "Hermosos, felicitaciones"; "Me muero de felicidad"; "Felicitaciones, Mafe", fueron algunos comentarios de internautas.

¿Quién es el prometido de María Fernanda Aristizábal?

Daniel Arango Vallejo, empresario y fundador de la compañía Everyplace, especializada en la construcción y diseño de apartamentos, mantiene una relación con la modelo desde 2019.

Aunque ambos han preferido llevar su romance con bajo perfil en redes sociales, recientemente dieron un paso más en su historia de amor al anunciar su compromiso, un hecho que confirma la solidez y estabilidad de su vínculo.

Por el momento, la modelo y el empresario seguirá compartiendo más detalles sobre su vida personal y la nueva etapa en la que están viviendo.

