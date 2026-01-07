CANAL RCN
“Me cogió odio”: Mariana Zapata revela que nominará a Manuela Gómez en La Casa de los Famosos

La creadora de contenido se sinceró sobre la polémica que protagonizó junto a la que será su próxima compañera de reality.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
12:33 p. m.
Los colombianos se encuentran a la expectativa del gran estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN que abrirá sus puertas el próximo lunes 12 de enero.

Por esto, miles de fanáticos ya se han interesado por conocer mayores detalles sobre la vida de estos famosos, quienes prometen protagonizar una de las temporadas más mediáticas de todos los tiempos.

Por esto, el más reciente conversatorio, entre algunos de los confirmados, ya ha generado amplios debates, pues estos han expuesto varias de sus más contundentes polémicas que se han suscitado con varios de sus compañeros.

Manuela Zapata expone polémica con Manuela Gómez

Un nuevo grupo de celebridades se ha sumado a los conversatorios previos al inicio de la competencia por lo que varios famosos han revelado algunos de los planes que poseen al aislarse completamente de la realidad y dejar de lado a sus seres amados.

Ante dichas revelaciones, una de las preguntas, por parte de la presentadora, generó inquietud entre los asistentes, pues todos tuvieron que revelar a un posible candidato para nominar de una vez.

Pese a que algunos afirmaron que se encuentran a la esperar de convivir para poder emitir una respuesta clara, Mariana Zapata, reciente confirmada para la competencia, manifestó que su decisión era clara ya que su primera opción es Manuela Gómez. Ante el asombro, la mujer decidió dar mayores detalles sobre la polémica que se desarrolló con su próxima compañera de juego.

“Ella y yo nos llevábamos bien, éramos amigas de redes. Pero, el año pasado, cuando ella estuvo en la semana de votación para ingresar, yo apoyé a otra persona y ella no ganó. Desde ese día me cogió la mala simplemente porque no la quise apoyar… bueno, ni siquiera fue que no quise, fue porque ella no me pidió el favor. Me cogió un odio desmedido”, explicó la mujer.

Por su parte, la actriz Johanna Fadul también hizo serios comentarios sobre la próxima persona a la que nominará ya que afirmó tener amplias razones para hacerlo. Pese a que no mencionó nombres, manifestó que dicha polémica será descubierta en los próximos días.

Famosos confirmados para La Casa de los Famosos

Aunque se desconoce si el ‘Jefe’ dará ingreso a más participantes, el selecto grupo lleva hasta el momento 22 celebridades confirmadas:

Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe, Mariana Zapata y ahora Sofía Jaramillo.

