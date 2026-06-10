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Así lucía Martha Restrepo en ‘Pandillas, Guerra y Paz’

Martha Restrepo volvió a ser noticia tras su salida de MasterChef Celebrity. Así lucía en 'Pandillas, Guerra y Paz'

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Foto: IG @canalrcn

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
05:08 p. m.
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Tras su reciente salida de ‘MasterChef Celebrity’, volvieron a circular imágenes de archivo de Martha Restrepo cuando interpretó a Adriana Villamizar en la recordada serie colombiana, 'Pandillas Guerra y Paz'.

Martha Restrepo cerró recientemente su participación en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, pero su salida del programa también volvió a poner la mirada sobre la extensa trayectoria que ha construido en la televisión colombiana.

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La actriz, que fue eliminada de la competencia culinaria el 5 de octubre, cuenta con más de dos décadas de carrera y uno de sus personajes más recordados fue el de Adriana Villamizar en ‘Pandillas, Guerra y Paz’.

En los últimos días comenzaron a circular nuevamente imágenes de la producción, en las que aparece Restrepo durante una etapa muy diferente de su carrera.

¿Cómo se veía Martha Restrepo en ‘Pandillas, Guerra y Paz’?

Restrepo interpretó a Adriana Villamizar, una joven abogada que aparece en la historia vinculada con Ricardo Castro, conocido como ‘Richard’, personaje interpretado por Sebastián Calero.

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Foto: FB pandillas-guerra-y-paz

Dentro de la trama, Adriana conoce a Richard cuando él se encuentra en prisión y asume su defensa. Con el desarrollo de la historia, ambos personajes establecen una relación sentimental.

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Foto: Captura de pantalla Pandilla Guerra y Paz

La actriz comenzó su participación en la serie a finales de los años 90 y permaneció vinculada a la producción durante varios años. Para entonces, tenía cerca de 29 años y lucía el cabello castaño, una imagen que contrasta con la apariencia que muchos televidentes conocen de su etapa actual.

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El personaje también tuvo un desenlace trágico dentro de la historia, convirtiéndose en uno de los papeles que marcaron la trayectoria televisiva de Restrepo.

¿En qué otras producciones ha participado Martha Restrepo?

Después de su paso por ‘Pandillas, Guerra y Paz’, la actriz continuó construyendo una carrera en diferentes producciones de la televisión colombiana.

Entre sus trabajos aparecen títulos como ‘Juego limpio’, ‘El Man es Germán’, ‘Amor sincero’, ‘La ley del corazón’, ‘La niña’, ‘La mamá del 10’ y ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, entre otras producciones.

En 2026, Restrepo volvió a estar en el centro de la conversación gracias a su participación en ‘MasterChef Celebrity Colombia’. La actriz llegó hasta una de las etapas decisivas de la competencia, pero el 5 de octubre quedó eliminada después de presentar un plato con errores en la cocción del arroz, las proporciones y el balance de la salsa.

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Su salida del programa hizo que muchos espectadores recordaran nuevamente su trayectoria y, entre esas imágenes del pasado, reaparecieron escenas de uno de sus personajes más conocidos.

Así, más de dos décadas después de su aparición en ‘Pandillas, Guerra y Paz’, Martha Restrepo vuelve a ser noticia no solo por su paso por la cocina de MasterChef, sino también por los personajes que construyó durante sus primeros años en televisión.

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