Tres importantes participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 serán castigadas: esta es la razón

En la noche del 21 de agosto, se llevó a cabo un nuevo reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025 y las emociones estuvieron a tope.

Los participantes tuvieron que demostrar habilidades culinarias de primer nivel para tratar de quedarse con anhelados pines de inmunidad, pero, tras la degustación de los chefs, solo dos tuvieron ese beneficio.

En esta oportunidad, antes de que iniciara el reto, Claudia Bahamón, la icónica presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, notificó ante toda la cocina que tres participantes recibirían un castigo. ¿Quiénes son y cuál es la razón?

Estas son las tres importantes participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 que recibirán un castigo

En el más reciente reto que se realizó en MasterChef Celebrity Colombia 2025, no estuvieron presentes Alejandra Ávila, Cáterin Escobar y Violeta Bergonzi.

Al parecer, según lo que se han conocido, tuvieron problemas de salud que no les permitieron llegar a la cocina más famosa e importante del país.

Por lo tanto, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, una vez regresen a MasterChef Celebrity Colombia 2025 tendrán que ponerse delantales negros y enfrentar el próximo reto de eliminación.

¿Cuáles fueron los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 que se ganaron los pines de inmunidad?

Luego de que Jorge Rausch, Nicolás De Zubiría y Belén Alonso degustaron todas las preparaciones, la pareja que se ganó el pin de inmunidad fue la que estuvo conformada por Michelle Rouillard y Ricardo Vesga.

Los dos actores hicieron una pasta desde ceros y presentaron una salsa que, de acuerdo la retroalimentación de los chefs, tenía una textura ideal.

En consecuencia, fueron los ganadores y, por ahora, podrán estar tranquilos en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025.