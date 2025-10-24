CANAL RCN
MasterChef Celebrity Colombia: este es el participante que logró pasar al Top 8

Un cocinero ya ingreso al Top 8 de MasterChef Celebrity, destacándose por su talento culinario y sus habilidades en la cocina.

MasterChef Celebrity
Foto Canal RCN

octubre 24 de 2025
11:47 a. m.
Se conoció al primer participante de MasterChef Celebrity que ingresó al Top 8 de la competencia.

¿De qué se trataba el reto de MasterChef Celebrity?

En el capítulo del 23 de octubre, los participantes se sometieron a una caja misteriosa donde el arroz, tenía que ser ingrediente principal.

A cada celebridad le correspondió un tipo de arroz, y a Violeta Bergonzi le tocó preparar el arroz jazmín. La presentadora decidió combinarlo con callos y transformar el resultado en un plato de alta cocina.

Su creación, titulada “Saquen los manteles”, consistió en callos con arroz jazmín, acompañados de chorizo, chicharrón, morcilla y otros ingredientes que sorprendieron al jurado. Claramente, su preparación cautivó a todos los jueces, quienes destacaron su plato por la técnica y sabor.

Violeta Bergonzi ingresó al Top 8 de MasterChef Celebrity Colombia

Luego de que se dio el veredicto final, los jueces tomaron la decisión unánime de que la ganadora del reto era Violeta Bergonzi.

"Hubo un plato que estuvo muy por encima de todo, en cuanto a propuesta y ejecución", comentó Nicolás de Zubiría.

En medio de la euforia y emoción, Violeta Bergonzi recibió pin de inmunidad y automáticamente entró al Top 8 de la cocina más importante de Colombia.

"Estoy muy feliz, estoy dichosa, así que aplausos, por favor... Somos el Top 8, me sueño con esa filipina que es elegante y glamurosa", comentó Violeta Bergonzi.

 

Claramente, las reacciones de sus compañeros fueron de admiración y alegría, destacando tanto su desempeño como la presentación de su plato.

