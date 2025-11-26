Megaland Music Fest 2025: horarios, artistas y todas las novedades del concierto

Quedan pocos días para el inicio del Megaland Music Fest 2025, uno de los festivales musicales más importantes del país y que este año celebrará dos décadas de historia.

Se espera la asistencia de más de 40.000 amantes de la música, quienes vivirán una jornada cargada de talento, grandes shows y una producción renovada. Desde las 5:00 p. m., las aplicaciones del Canal RCN y RCN transmitirán contenidos especiales previos al evento.

Asimismo, la señal principal del Canal RCN llevará a miles de hogares la transmisión en vivo del Megaland Music Fest 2025, directamente desde el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, donde se realizará esta edición de aniversario.

Artistas confirmados para el Megaland 2025

El cartel reúne una mezcla de géneros como reguetón, pop, rap, rock y música popular, con la participación de:

Arcángel

Yeison Jiménez

Álvaro Díaz

Greeicy Rendón

Corina Smith

Mike Bahía

Kris R

Jhay P

Altafulla

Sech

Dfiny

Novedades del Megaland 2025

El festival, producido por Páramo Presenta, Ocesa y Megalive, contará con una puesta en escena completamente renovada, tecnología de última generación, sorpresas durante la noche y una experiencia diseñada para impactar tanto en el estadio como a través de la pantalla.

La transmisión estará liderada por Sebastián González y Andrea Silva desde la tarima principal. Sandra Bohórquez tendrá acceso exclusivo al backstage, mientras que Mateo Ramírez y Juliana Habib recorrerán las gradas y el público para capturar la energía del festival en cada rincón.

Horarios para el Megaland 2025