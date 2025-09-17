CANAL RCN
Tendencias

Miss Amazonas se sometió a radical procedimiento estético y sorprendió a más de uno: así quedó

Rebeca Castillo, quien representó a Amazonas en el reality de Miss Universe Colombia, se sometió a un cambio de apariencia.

Rebeca Castillo Miss Amazonas (2)
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
08:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Rebeca Castillo, reconocida por representar al departamento de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, volvió a captar la atención en redes sociales tras someterse a un procedimiento que cambió radicalmente su apariencia.

Atención: hubo novedades en el estado de salud de Jessica Cediel tras estar hospitalizada
RELACIONADO

Atención: hubo novedades en el estado de salud de Jessica Cediel tras estar hospitalizada

Aunque su participación en el concurso terminó de manera inesperada tras presentar su renuncia, la joven modelo decidió compartir con sus seguidores un cambio estético que le ha devuelto confianza y seguridad en sí misma: un diseño de sonrisa.

El cambio estético de Rebeca Castillo y su impacto en redes sociales

Con fotografías del antes y el después, Castillo mostró los resultados de su transformación, que no solo mejoraron su estética dental, sino que también impactaron de manera positiva en su autoestima y presencia personal.

El diseño de sonrisa de Rebeca Castillo no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes llenaron sus publicaciones de comentarios positivos y elogios por el notable cambio. La modelo afirmó sentirse “feliz y más segura” gracias al procedimiento.

En sus propias palabras, la exconcursante expresó que su seguridad “creció aún más” después de este cambio, permitiéndole proyectar su mejor versión en cada faceta de su vida.

La historia detrás de su renuncia a Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo sorprendió al público al presentar su renuncia en el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. Su decisión tomó por sorpresa a la presentadora Claudia Bahamón, al jurado y a sus compañeras, quienes no esperaban que abandonara el certamen en pleno desarrollo.

Revolución de la moda: Ralph Lauren lanzó una IA para ayudarte a vestir mejor
RELACIONADO

Revolución de la moda: Ralph Lauren lanzó una IA para ayudarte a vestir mejor

La modelo explicó que, aunque los concursos de belleza representan una plataforma importante, también requieren un nivel de esfuerzo, preparación y disciplina que, en ese momento, no se sentía lista para asumir. Con sinceridad, compartió que necesitaba fortalecer tanto su preparación física como su bienestar mental antes de continuar en este tipo de competencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Atención: hubo novedades en el estado de salud de Jessica Cediel tras estar hospitalizada

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 17 de septiembre de 2025

Inteligencia Artificial

Revolución de la moda: Ralph Lauren lanzó una IA para ayudarte a vestir mejor

Otras Noticias

Abuso a menores

Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

El responsable de los atroces hechos es un joven de 21 años.

Luis Díaz

Luis Díaz recibió su primer premio de alto valor en Alemania por este golazo

Luis Díaz recibió su primer gran premio en Alemania. Una muestra más de su rápida adaptación a la Bundesliga.

Nequi

Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud