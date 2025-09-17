Miss Amazonas se sometió a radical procedimiento estético y sorprendió a más de uno: así quedó

Rebeca Castillo, reconocida por representar al departamento de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, volvió a captar la atención en redes sociales tras someterse a un procedimiento que cambió radicalmente su apariencia.

Aunque su participación en el concurso terminó de manera inesperada tras presentar su renuncia, la joven modelo decidió compartir con sus seguidores un cambio estético que le ha devuelto confianza y seguridad en sí misma: un diseño de sonrisa.

El cambio estético de Rebeca Castillo y su impacto en redes sociales

Con fotografías del antes y el después, Castillo mostró los resultados de su transformación, que no solo mejoraron su estética dental, sino que también impactaron de manera positiva en su autoestima y presencia personal.

El diseño de sonrisa de Rebeca Castillo no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes llenaron sus publicaciones de comentarios positivos y elogios por el notable cambio. La modelo afirmó sentirse “feliz y más segura” gracias al procedimiento.

En sus propias palabras, la exconcursante expresó que su seguridad “creció aún más” después de este cambio, permitiéndole proyectar su mejor versión en cada faceta de su vida.

La historia detrás de su renuncia a Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo sorprendió al público al presentar su renuncia en el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. Su decisión tomó por sorpresa a la presentadora Claudia Bahamón, al jurado y a sus compañeras, quienes no esperaban que abandonara el certamen en pleno desarrollo.

La modelo explicó que, aunque los concursos de belleza representan una plataforma importante, también requieren un nivel de esfuerzo, preparación y disciplina que, en ese momento, no se sentía lista para asumir. Con sinceridad, compartió que necesitaba fortalecer tanto su preparación física como su bienestar mental antes de continuar en este tipo de competencias.