La picante confesión del ‘Tino’ Asprilla a Melissa Martínez: le reveló detalles íntimos

Faustino Asprilla, una de las leyendas del fútbol colombiano, demostró una vez más que su habilidad para el regate va más allá de las canchas.

En un diálogo reciente con la reconocida periodista Melissa Martínez, el exdelantero abrió el baúl de los recuerdos para hablar de sus hazañas y, en un tono de total desenfado, de sus vivencias amorosas durante su "época dorada" en clubes europeos y sudamericanos.

La conversación, cargada de humor y sinceridad, reveló los pormenores de sus interacciones con mujeres extranjeras, un tema que el 'Tino' manejó con su característico estilo irreverente.

'Tino' Asprilla recibió homenaje de hinchas del Newcastle

Un grupo de hinchas del Newcastle United en Inglaterra le realizaron un homenaje al 'Tino'.

El exfutbolista se mostró reflexivo sobre cómo su personalidad extrovertida superó cualquier barrera lingüística, especialmente en contextos románticos.

En el encuentro, Faustino Asprilla con Melissa Martínez no esquivó ninguna pregunta.

La charla tocó un punto cúspide cuando Martínez indagó sobre su dominio del inglés durante su etapa en el Newcastle.

Ante la duda, Asprilla desató carcajadas al confesar que su vocabulario se limitaba a frases básicas, bromeando con la curiosa expresión: "Yes I am, very good mondongo". Sin embargo, acto seguido, admitió con picardía que su inglés "fluía mejor" y con "más confianza" cuando hablaba con las mujeres, señalando un especial aprecio por las británicas.

La periodista, aprovechando el tono entre amigos dirigió la conversación hacia sus experiencias en Sudamérica. Sin dudarlo, Asprilla mencionó con nostalgia sus vivencias en Brasil, el país que le dejó gratos recuerdos sentimentales.

"Con las brasileñas, las extraño, extraño que me digan garoto", reveló, confirmando la afinidad cultural y el aprecio que recibió en el país donde también desplegó su talento.

Finalmente, al ser cuestionado sobre cómo se habría comportado su vida personal si estuviera sujeta a la revisión del VAR, el ídolo colombiano cerró con una autocrítica espontánea: "Estaría expulsado también, me hubieran pillado varias veces en fuera de lugar".