CANAL RCN
Tendencias

La picante confesión del ‘Tino’ Asprilla a Melissa Martínez: le reveló detalles íntimos

El ‘Tino’ Asprilla se confesó con Melissa Martínez: le contó el secreto de su éxito con las mujeres extranjeras.

‘Tino’ Asprilla charla con Melissa Martínez mujeres extranjeras
Foto: IG Melissa Martínez y AFP

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Faustino Asprilla, una de las leyendas del fútbol colombiano, demostró una vez más que su habilidad para el regate va más allá de las canchas.

Tino Asprilla no dejó pasar por alto la protesta de hinchas de Millonarios y se burló: "vengan y los recogen"
RELACIONADO

Tino Asprilla no dejó pasar por alto la protesta de hinchas de Millonarios y se burló: "vengan y los recogen"

En un diálogo reciente con la reconocida periodista Melissa Martínez, el exdelantero abrió el baúl de los recuerdos para hablar de sus hazañas y, en un tono de total desenfado, de sus vivencias amorosas durante su "época dorada" en clubes europeos y sudamericanos.

La conversación, cargada de humor y sinceridad, reveló los pormenores de sus interacciones con mujeres extranjeras, un tema que el 'Tino' manejó con su característico estilo irreverente.

'Tino' Asprilla recibió homenaje de hinchas del Newcastle

Un grupo de hinchas del Newcastle United en Inglaterra le realizaron un homenaje al 'Tino'.

El exfutbolista se mostró reflexivo sobre cómo su personalidad extrovertida superó cualquier barrera lingüística, especialmente en contextos románticos.

En el encuentro, Faustino Asprilla con Melissa Martínez no esquivó ninguna pregunta.

La charla tocó un punto cúspide cuando Martínez indagó sobre su dominio del inglés durante su etapa en el Newcastle.

Tino Asprilla ofrece millonaria recompensa tras robo de su celular: están estafando con su número
RELACIONADO

Tino Asprilla ofrece millonaria recompensa tras robo de su celular: están estafando con su número

Ante la duda, Asprilla desató carcajadas al confesar que su vocabulario se limitaba a frases básicas, bromeando con la curiosa expresión: "Yes I am, very good mondongo". Sin embargo, acto seguido, admitió con picardía que su inglés "fluía mejor" y con "más confianza" cuando hablaba con las mujeres, señalando un especial aprecio por las británicas.

La periodista, aprovechando el tono entre amigos dirigió la conversación hacia sus experiencias en Sudamérica. Sin dudarlo, Asprilla mencionó con nostalgia sus vivencias en Brasil, el país que le dejó gratos recuerdos sentimentales.

"Con las brasileñas, las extraño, extraño que me digan garoto", reveló, confirmando la afinidad cultural y el aprecio que recibió en el país donde también desplegó su talento.

'Tino' Asprilla fue víctima de robo: así contó cómo lo atracaron y estafan a sus contactos
RELACIONADO

'Tino' Asprilla fue víctima de robo: así contó cómo lo atracaron y estafan a sus contactos

Finalmente, al ser cuestionado sobre cómo se habría comportado su vida personal si estuviera sujeta a la revisión del VAR, el ídolo colombiano cerró con una autocrítica espontánea: "Estaría expulsado también, me hubieran pillado varias veces en fuera de lugar".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Los disfraces de Halloween más populares para este 2025 según ChatGPT

Karol G

Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París

Artistas

Revelador chat entre B-King y Marcela Reyes: "Esto es lo que nadie sabe"

Otras Noticias

Medellín

Encuentran sin vida a Victoria Strauss, reconocida lideresa trans y docente en Medellín

Organizaciones defensoras de derechos LGBT+ pidieron celeridad en la investigación del caso.

Estados Unidos

Confirman la segunda muerte tras ataque a centro de detención de migrantes en EE. UU.

El atentado, registrado el 24 de septiembre, fue perpetrado por Joshua Jahn, un estadounidense de 29 años que disparó desde la azotea de un edificio cercano antes de quitarse la vida.

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia: fecha en que empiezan a aplicar los nuevos exámenes

Luis Díaz

¿Qué le pasó a Luis Díaz? Polémico cambio del Bayern Múnich en partido de Champions ante Pafos

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá