Mujer paisa anunció que no volverá a escuchar reggaetón y dio sus razones

El reggaetón es el género musical más escuchado en Colombia y así lo certifican plataformas musicales como Spotify, Deezer y Apple Music, donde canciones de este género lideran las listas musicales del país.

Sin embargo, a todos los colombianos no les gustan y a algunos que lo escuchaban han dejado de hacerlo, como sucedió con una mujer paisa que dio a conocer su decisión en TikTok.

“Tomé la decisión de sacar el reggaetón de mi vida”, afirmó Ana María Vélez en su red social.

Si, soy colombiano, soy paisa y se supone que me debería gustar, porque acá se escucha en cada esquina

Ana María Vélez y sus tres razones para no escuchar más reggaetón

Luego de asegurar que en su ciudad se escucha ese género musical en “cada esquina”, la mujer dio su primera razón:

Están vendiendo la imagen de una mujer idealizada

“Están vendiendo la imagen de una mujer idealizada. Es decirte, bastante aquí (pecho), bastante aquí (cola). Que lo mueve y lo hace rico. Que lo baila, lo goza y lo perrea hasta abajo, porque el hombre tiene fama y poder, y las mujeres lo aceptan en los videos”

Además, Ana María criticó los videos musicales de ese género.

En esos videos y las letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables y masticables

“En esos videos y las letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables y masticables, porque nos traen cositas de la USA o de marca, que nos deslumbran y cuando nos traen eso, ya estamos dispuestas para estar en la cama de ellos, porque nosotras somos disque fáciles”

Por último, en su tercera razón, la paisa aseguró que “si ustedes se ponen a escuchar la letra de esas canciones es como si fuera un hombre morboso diciendo cochinadas y barbaridades nos estuviera hablando, y para mí que alguien me hablé así y lo esté escuchando, no me respeto a mí misma”

No puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así

“Es por eso que yo con el reggaetón no más, porque yo me respeto y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y las acepten”, sentenció Ana María Vélez.