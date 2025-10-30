CANAL RCN
Tendencias

Murió joven de 26 años por trabajar más de 13 horas diarias: autoridades investigan el caso

Murió joven por trabajar más de 13 horas diarias: investigación revela presunto caso de exceso laboral extremo.

Murió surcoreano por trabajar más de 13 horas diarias
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
06:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un lamentable caso conmocionó a Corea del Sur, luego de que se confirmara que murió joven de 26 años por trabajar más de 13 horas diarias en una reconocida cadena de panaderías.

Pastor cristiano pidió en la ofrenda un iPhone 17 Pro Max: "Hagamos la voluntad de Dios"
RELACIONADO

Pastor cristiano pidió en la ofrenda un iPhone 17 Pro Max: "Hagamos la voluntad de Dios"

Las autoridades locales abrieron una investigación para determinar si el fallecimiento está relacionado con las extensas jornadas laborales que enfrentaba el empleado.

El joven, identificado como Jeong Hyowon, fue hallado sin vida dentro de su lugar de trabajo, en una de las sedes del London Bagel Museum.

De acuerdo con los reportes iniciales, el empleado había ingresado alrededor de las 9:00 a.m. y debía retirarse pasada la medianoche, completando así más de trece horas continuas de trabajo.

Exceso de trabajo podría ser la causa del fallecimiento de joven de 26 años

La autopsia realizada por las autoridades descartó que Hyowon padeciera enfermedades previas o condiciones médicas que explicaran su repentino deceso.

Sin embargo, expertos y representantes del Partido de la Justicia Coreana señalaron que la muerte estaría asociada a un “exceso de trabajo crónico combinado con un agotamiento extremo”.

Grupo de perros causó accidente a una joven que se movilizaba en patineta eléctrica: video viral
RELACIONADO

Grupo de perros causó accidente a una joven que se movilizaba en patineta eléctrica: video viral

La pareja del joven relató que él le envió su último mensaje minutos antes de morir, en el que reconocía no haberse detenido ni siquiera para cenar debido al alto movimiento en la tienda.

Su testimonio ha intensificado las críticas contra las jornadas laborales prolongadas que, según sindicatos locales, continúan siendo una problemática frecuente en el país asiático.

Empresa lamentó el hecho y negó haber impuesto largas jornadas

La cadena London Bagel Museum emitió un comunicado lamentando la muerte del trabajador y enviando condolencias a la familia.

Aseguró que no obliga a sus empleados a permanecer más del tiempo reglamentario y explicó que el aumento de la carga laboral se debía a la apertura de una nueva sucursal.

No obstante, la empresa admitió que existieron fallos en el sistema de control de asistencia, lo que dificulta comprobar las horas exactas trabajadas por el joven.

Influencer colombiana fue agredida en reality internacional: video es viral en redes
RELACIONADO

Influencer colombiana fue agredida en reality internacional: video es viral en redes

Las autoridades continúan recolectando pruebas para esclarecer si efectivamente murió joven de 26 años por trabajar más de 13 horas diarias y si la compañía podría enfrentar sanciones por posibles violaciones a las leyes laborales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

¿Sin tiempo ni presupuesto?: aquí ideas rápidas para disfrazarse en Halloween

Viral

Melissa Gate sorprendió tras revelar que deberá presentarse ante la Fiscalía

Yina Calderón

Sale a la luz foto de Karina García y Yina Calderón cuando aún eran amigas

Otras Noticias

Copa BetPlay

Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional vs. América de Cali y Envigado vs. Medellín ya tienen fecha de la ida de semifinales de Copa BetPlay 2025

Antioquia

Cayó alias Mano Tigre, señalado por ataque a helicóptero en Amalfi donde murieron 13 policías

Durante el operativo fueron abatidos tres presuntos integrantes del Frente 36 del Estado Mayor Bloques y Frente.

Brasil

Revelaron videos del megaoperativo en Río de Janeiro: así se tomó la Policía el control de la favela

satena

Reconocida aerolínea inauguró la ruta Bogotá–Nuquí para conectar con el pacífico colombiano

Enfermedades

Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo