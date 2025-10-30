Murió joven de 26 años por trabajar más de 13 horas diarias: autoridades investigan el caso

Un lamentable caso conmocionó a Corea del Sur, luego de que se confirmara que murió joven de 26 años por trabajar más de 13 horas diarias en una reconocida cadena de panaderías.

Las autoridades locales abrieron una investigación para determinar si el fallecimiento está relacionado con las extensas jornadas laborales que enfrentaba el empleado.

El joven, identificado como Jeong Hyowon, fue hallado sin vida dentro de su lugar de trabajo, en una de las sedes del London Bagel Museum.

De acuerdo con los reportes iniciales, el empleado había ingresado alrededor de las 9:00 a.m. y debía retirarse pasada la medianoche, completando así más de trece horas continuas de trabajo.

Exceso de trabajo podría ser la causa del fallecimiento de joven de 26 años

La autopsia realizada por las autoridades descartó que Hyowon padeciera enfermedades previas o condiciones médicas que explicaran su repentino deceso.

Sin embargo, expertos y representantes del Partido de la Justicia Coreana señalaron que la muerte estaría asociada a un “exceso de trabajo crónico combinado con un agotamiento extremo”.

La pareja del joven relató que él le envió su último mensaje minutos antes de morir, en el que reconocía no haberse detenido ni siquiera para cenar debido al alto movimiento en la tienda.

Su testimonio ha intensificado las críticas contra las jornadas laborales prolongadas que, según sindicatos locales, continúan siendo una problemática frecuente en el país asiático.

Empresa lamentó el hecho y negó haber impuesto largas jornadas

La cadena London Bagel Museum emitió un comunicado lamentando la muerte del trabajador y enviando condolencias a la familia.

Aseguró que no obliga a sus empleados a permanecer más del tiempo reglamentario y explicó que el aumento de la carga laboral se debía a la apertura de una nueva sucursal.

No obstante, la empresa admitió que existieron fallos en el sistema de control de asistencia, lo que dificulta comprobar las horas exactas trabajadas por el joven.

Las autoridades continúan recolectando pruebas para esclarecer si efectivamente murió joven de 26 años por trabajar más de 13 horas diarias y si la compañía podría enfrentar sanciones por posibles violaciones a las leyes laborales.