Pastor cristiano pidió en la ofrenda un iPhone 17 Pro Max: "Hagamos la voluntad de Dios"

Un reciente video que circula en redes sociales ha generado una ola de críticas y asombro entre los internautas. En las imágenes se observa cómo un pastor cristiano pidió un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa, argumentando que se trataba de una instrucción directa de Dios.

Durante la ceremonia, el líder religioso habló con un micrófono mientras aseguraba haber recibido una “revelación divina” en la que, según él, Dios le indicó adquirir los modernos dispositivos de Apple. Ante la congregación, el hombre explicó que no debía preocuparse por el dinero, ya que los fieles serían los encargados de aportar las ofrendas necesarias.

Pastor pidió dos celulares iPhone 17 Pro Max a sus feligreses

Dios me dijo hace días: adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir las ofrendas para esos dos celulares, manifestó el pastor ante los presentes.

Los asistentes, lejos de mostrar sorpresa, respondieron con aplausos y exclamaciones de “amén”, respaldando las palabras del líder espiritual.

Sin embargo, en redes sociales el episodio fue recibido con fuertes cuestionamientos. Muchos usuarios calificaron el acto como una manipulación de la fe y una muestra del aprovechamiento económico dentro de ciertos movimientos religiosos.

Video de un pastor pidiendo dos celulares iPhone se hizo viral

Hasta el momento, no se ha podido verificar si los creyentes realizaron la colecta ni la ubicación exacta donde se desarrolló el culto. Algunos comentarios en plataformas como X y Facebook señalaron que el hecho habría ocurrido en Cartagena, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El clip del pastor cristiano pidiendo dos iPhone 17 Pro Max se viralizó en cuestión de horas, generando debates sobre los límites del liderazgo religioso y el uso de la fe con fines personales.