¡Insólito! Este es el primer nominado que está en riesgo de salir de La Casa de los Famosos

Los participantes hicieron uso de sus poderes durante la primera noche de competencia.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

enero 13 de 2026
03:00 p. m.
La Casa de los Famosos Colombia ya abrió sus puertas y en ella ya se encuentran los 24 participantes que lucharán por convertirse en el ganador de la tercera temporada del exitoso reality del Canal RCN. Por esto, las emociones están a flor de piel ya que cientos de fanáticos ya han empezado a consolidar los fandoms para apoyar a su famosos favoritos.

Durante la primera noche de juego, el azar no solo jugó a favor, sino también en contra de algunos jugadores. Este fue el caso de Nicolás Arrieta, quien hoy es el primer nominado de la competencia al ser enviado a placa por su compañero Renzo.

Ciro Quiñónez: de romperse en tarima a anunciar canción grabada con Yeison Jiménez
¿Cómo fue la primera nominación?

La noche inició y todas las celebridades tuvieron que posicionarse debajo de un globo para reventarlo y ser testigos de su suerte. Nicolás Arrieta no obtuvo ningún poder. Por su parte, Renzo obtuvo el poder de nominar y enviar a placa a uno de sus compañeros.

Ante la incomodidad de ser el primer jugador de la temporada en tomar decisiones y mandar a riesgo de eliminación a alguien, el famoso decidió que Nicolás debía ser la primera persona en placa. Pese a que manifestó que no tenía suficientes razones para nominar a nadie, su principal razón fue la inasistencia del influencer al conversatorio, previo al ingreso al reality, al que todos asistieron.

Por supuesto, el asombro invadió a todos en la casa más famosa del país, quienes expresaron que con dicha jugada el hombre podría ganarse el descontento por parte de la amplia fanaticada de Arrieta.

De esta manera, el influencer es el primer jugador que, hasta el momento, tendrá que ir el domingo al cuarto de eliminación para determinar si logra seguir en competencia o, por el contrario, se convierte en el primer eliminado del reality.

¡Bombazo! Habrá una expulsión en La Casa de los Famosos Colombia 2026
Primera discusión en La Casa de los Famosos

No cabe duda de que el ingreso de Marcela Reyes generó todo tipo de reacciones en la competencia, pues algunos manifestaron sentir temor ante la llegada de la mujer. Pese a que otros expresaron que era una oportunidad para conocer a la controversial famosa, Valentino Lázaro no dudó en enfrentarla al dejar en claro sus más contundentes diferencias.

