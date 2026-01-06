¿Qué pasaría con María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro? Esto reveló un vidente famoso

Nicolás Maduro compareció por primera vez ante una Corte de Estados Unidos el pasado 5 de enero de 2026 y continúa preso en Nueva York.

La justicia estadounidense lo acusa de narcoterrorismo y por eso no solo había una recompensa de 50 millones de dólares para apresarlo, sino que, con la autorización de Donald Trump, se decidió hacer un ataque militar aéreo en Caracas.

Tras lo sucedido, Delcy Rodríguez fue escogida como presidenta interina, aunque Donald Trump aseguró que Estados Unidos estará a cargo del orden mientras que se realiza una transición.

Además, el presidente Donald Trump indicó que considera que María Corina Machado es una mujer con coraje, pero que no cuenta con el respaldo del pueblo venezolano.

Por eso, tras esas declaraciones, Mario Vannucci, el famoso astrólogo, realizó una predicción sobre el futuro de la líder opositora y de Edmundo González.

Esto fue lo que Mario Vannuci predijo sobre el futuro de María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro

Según Mario Vannucci, el famoso astrólogo, el fin del régimen podría seguirse consolidando desde el 18 de enero.

Asimismo, a pesar de lo que dijo Donald Trump, Mario Vannucci considera que María Corina Machado y Edmundo González sí podrán llegar a la presidencia de Venezuela.

"Veo el comienzo del fin de este régimen y la nueva Venezuela podría comenzar a partir del 18 de julio. Puedo ver que ahí habrá un nuevo líder y una nueva líder que va a llegar", afirmó el astrólogo.

"Es decir, habrá un tiempo para poder limpiar para que María Corina y Edmundo González puedan agarrar la presidencia y nuevos gobernantes. Habría una transición maravillosa, sería el fin de todo y estos meses son definitivos", añadió.

¿Qué más dijo Mario Vannucci, el reconocido astrólogo, sobre María Corina Machado y Edmundo González?

Mario Vannucci, en su análisis, afirmó que María Corina Machado y Edmundo González podrían durar seis años como gobernantes de Venezuela.

No obstante, también manifestó que, posteriormente, habrá que estar muy atentos por la siguiente razón:

"Después de que pasen los años, podría entrar una mujer al gobierno de Venezuela y hay que tener mucho cuidado con María Gabriela Chávez, la hija de Hugo Chávez, porque la están acomodando para ser presidenta", dijo Mario Vannucci.