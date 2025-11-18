CANAL RCN
Tendencias

“Nos pasamos”: Yina Calderón ofrece disculpas a Karina García

La empresaria aseguró que sus disculpas son genuinas y que no buscan reanudar su amistad con Karina García, sino reconocer que actuó de manera incorrecta.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
02:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Recordemos que ambas creadoras de contenido participan en ‘La Mansión de Luinny’, donde han sorprendido a sus seguidores con diversas dinámicas, confesiones y momentos polémicos.

Yina Calderón dedica conmovedoras palabras a Karina antes de irse, ¿hubo reconciliación?
RELACIONADO

Yina Calderón dedica conmovedoras palabras a Karina antes de irse, ¿hubo reconciliación?

¿Por qué Yina Calderón le pidió disculpas a Karina García?

Yina Calderón decidió disculparse con Karina García al reconocer que la había traicionado dentro del reality.

Según explicó, lo hizo por temas relacionados con las cifras y el tráfico en redes, lo que la llevó a tomar decisiones que afectaron su relación con la paisa.

Sin embargo, Karina no recibió las disculpas de la mejor manera. Aseguró que Yina estaba pasada de copas al momento de pedir perdón y que no confía en la sinceridad de sus palabras, especialmente porque, según ella, Yina pasa gran parte del tiempo criticándola.

Yina Calderón dedica conmovedoras palabras a Karina antes de irse, ¿hubo reconciliación?
RELACIONADO

Yina Calderón dedica conmovedoras palabras a Karina antes de irse, ¿hubo reconciliación?

¿Por qué las disculpas de Yina Calderón son genuinas?

A pesar de esto, Yina Calderón insistió en que sus disculpas fueron genuinas, incluso si había bebido, y recalcó que no lo hizo por conveniencia ni por generar más contenido.

Me encargué de hacerle la vida muy compleja a Karina en último mes, no la soporté más y me fui en contra, peor una vez yo salgo del reality se cierra ese capítulo en mi vida y acá solo me importa que las dos somos colombianas, afirmó Calderón.

Aclaró que sus disculpas no buscan recuperar la amistad de Karina, sino reconocer que actuó de manera incorrecta con la paisa durante la competencia.

En el reality sí nos pasamos, porque no solamente fui yo, pero ya, pero sí estuvo muy fuerte, pido disculpas porque sí nos pasamos, la embarré, destacó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Reconocida actriz colombiana entra en pánico al ver escorpión en su pecho: aquí los detalles

Artistas

"Dame calma": sorpresivo mensaje de Paola Jara en medio de su embarazo

Artistas

Blessd rompió el silencio y reveló si existió la supuesta "cachetada" de Feid

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 18 de noviembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Asesinatos en Colombia

Sicarios asesinaron al líder social Julián Arenas en Chaparral, Tolima

Los criminales atacaron a la víctima en la vereda Las Juntas, zona rural del departamento donde hay presencia de grupos armados.

Selección Colombia

Revelaron la verdadera y triste razón por la que Daniel Muñoz dejó la selección Colombia

Cuidado personal

Experta recomienda tres ejercicios fáciles y rápidos para mejorar la salud de las rodillas

Israel

Israel respaldó y celebró plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza