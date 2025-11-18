“Nos pasamos”: Yina Calderón ofrece disculpas a Karina García

Recordemos que ambas creadoras de contenido participan en ‘La Mansión de Luinny’, donde han sorprendido a sus seguidores con diversas dinámicas, confesiones y momentos polémicos.

¿Por qué Yina Calderón le pidió disculpas a Karina García?

Yina Calderón decidió disculparse con Karina García al reconocer que la había traicionado dentro del reality.

Según explicó, lo hizo por temas relacionados con las cifras y el tráfico en redes, lo que la llevó a tomar decisiones que afectaron su relación con la paisa.

Sin embargo, Karina no recibió las disculpas de la mejor manera. Aseguró que Yina estaba pasada de copas al momento de pedir perdón y que no confía en la sinceridad de sus palabras, especialmente porque, según ella, Yina pasa gran parte del tiempo criticándola.

¿Por qué las disculpas de Yina Calderón son genuinas?

A pesar de esto, Yina Calderón insistió en que sus disculpas fueron genuinas, incluso si había bebido, y recalcó que no lo hizo por conveniencia ni por generar más contenido.

Me encargué de hacerle la vida muy compleja a Karina en último mes, no la soporté más y me fui en contra, peor una vez yo salgo del reality se cierra ese capítulo en mi vida y acá solo me importa que las dos somos colombianas, afirmó Calderón.

Aclaró que sus disculpas no buscan recuperar la amistad de Karina, sino reconocer que actuó de manera incorrecta con la paisa durante la competencia.