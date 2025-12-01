¿Nuevo amor? Valentina Taguado reveló que Claudia Bahamón tiene pareja

En el programa '¿Qué hay pa' dañar?' del Canal RCN, la locutora, Valentina Taguado, confirmó que Claudia Bahamón tiene un romance.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre Claudia Bahamón?

Todo empezó porque la reconocida presentadora recibió un premio muy importante resaltando su compromiso por el medio ambiente y claramente, Taguado habló sobre la importante labor que realiza Bahamón.

Ayer condecoraron a Claudia mamacita Bahamón en el Congreso, por su compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia, comentó Valentina.

Minutos más tardes, Valentina aseguró que la Claudia Bahamón tiene pareja, a quien describió como una muy buena persona.

Estaba Nicolás de Zubiría, Julián Zuluaga y yo les decía: ay no tenía ni idea en que se estaba metiendo... parce son cosas demasiado grandes las que logra Claudia, comentó Valentina.

Por el momento, se desconoce más detalles sobre la vida amorosa de la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia.

Mensaje de la condecoración de Claudia Bahamón

El 11 de noviembre, el Congreso de la República otorgó a la presentadora y activista Claudia Bahamón la condecoración ‘Orden a la Democracia’, en reconocimiento a su labor en la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia.

Este reconocimiento destaca la importancia de unir la gestión legislativa con el liderazgo ciudadano en un momento clave para fortalecer las acciones frente al cambio climático.

A través de sus redes sociales, Bahamón expresó su gratitud por el homenaje y reafirmó su compromiso con el medioambiente, de hecho, aseguró que seguirá inspirando a los colombianos a actuar de manera más consciente y responsable con el planeta.