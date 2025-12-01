CANAL RCN
Tendencias

¿Nuevo amor? Valentina Taguado reveló que Claudia Bahamón tiene pareja

En las últimas horas, Valentina Taguado confirmó que la presentadora estuvo acompañada de su nueva pareja tras recibir reconocimiento ambiental.

Claudia Bahamón
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
05:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el programa '¿Qué hay pa' dañar?' del Canal RCN, la locutora, Valentina Taguado, confirmó que Claudia Bahamón tiene un romance.

Claudia Bahamón rompe en llanto ante la eliminación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef
RELACIONADO

Claudia Bahamón rompe en llanto ante la eliminación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre Claudia Bahamón?

Todo empezó porque la reconocida presentadora recibió un premio muy importante resaltando su compromiso por el medio ambiente y claramente, Taguado habló sobre la importante labor que realiza Bahamón.

Ayer condecoraron a Claudia mamacita Bahamón en el Congreso, por su compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia, comentó Valentina.

Minutos más tardes, Valentina aseguró que la Claudia Bahamón tiene pareja, a quien describió como una muy buena persona.

Estaba Nicolás de Zubiría, Julián Zuluaga y yo les decía: ay no tenía ni idea en que se estaba metiendo... parce son cosas demasiado grandes las que logra Claudia, comentó Valentina.

Por el momento, se desconoce más detalles sobre la vida amorosa de la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia.

Claudia Bahamón comparte picnic en su hogar con participantes de MasterChef: ¿quién faltó?
RELACIONADO

Claudia Bahamón comparte picnic en su hogar con participantes de MasterChef: ¿quién faltó?

Mensaje de la condecoración de Claudia Bahamón

El 11 de noviembre, el Congreso de la República otorgó a la presentadora y activista Claudia Bahamón la condecoración ‘Orden a la Democracia’, en reconocimiento a su labor en la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia.

Este reconocimiento destaca la importancia de unir la gestión legislativa con el liderazgo ciudadano en un momento clave para fortalecer las acciones frente al cambio climático.

A través de sus redes sociales, Bahamón expresó su gratitud por el homenaje y reafirmó su compromiso con el medioambiente, de hecho, aseguró que seguirá inspirando a los colombianos a actuar de manera más consciente y responsable con el planeta.

Este reconocimiento lo recibo como un compromiso renovado para seguir inspirando, educando y actuando por un país más consciente, justo y sostenible. Que nuestras causas sigan encontrándose por amor a Colombia y al planeta, compartió Bahamón a través de Instagram.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Latin Grammy

Latin Grammy 2025: fecha, hora, artistas nominados y dónde ver la gala

Inteligencia Artificial

Video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial

Viral

Presumir a la pareja ya pasó de moda: artículo explica cómo se manejan las relaciones en redes

Otras Noticias

Gustavo Petro

Seis años de prisión domiciliaria para Óscar Fetecua por amenazar de muerte a Petro en 2021

Óscar Fernando Fetecua Rusinque fue condenado por amenazar a Petro través de su cuenta de X cuando el mandatario era senador y candidato presidencial.

Independiente Santa Fe

¿Pablo Repetto, nuevo DT de Santa Fe? Este es su palmarés y trayectoria internacional

El uruguayo Pablo Repetto, con títulos en Ecuador y Uruguay, se perfila como el principal candidato para dirigir a Independiente Santa Fe en 2026.

Educación

Docentes en Colombia podrán subir de nivel y salario: Mineducación inició el proceso 2025

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards