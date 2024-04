Nuevo rifirrafe dentro de la Casa de los Famosos Colombia: “Se creen perfectas”

Los concursantes de la Casa de los Famosos tendrán una grata sorpresa en los próximos días, pues las celebridades no esperan el ingreso de cuatro nuevos integrantes a la casa, lo que puede generar una fuerte discordia entre todos los participantes, quienes ya cumplen más de un mes y medio dentro de la casa más famosa de Colombia.

Por su parte, los integrantes del loft de la Casa de los Famosos siguen en su lucha con quedarse con uno de los cuatro cupos para quedarse dentro del reality del Canal RCN y la app ViX. Sin embargo, a los pocos días de haber ingresado ya se han presentado algunas discordias entre los ocho participantes, generando un sinfín de comentarios entre los seguidores.

A pocos días de haber ingresado a loft de la Casa de los Famosos, los integrantes han comenzado a lanzar diferentes indirectas a sus compañeros y a los famosos que ya están dentro del reality, demostrando que no temen por lo que puedan decir los participantes que están dentro de la casa más famosa de Colombia.

Una de las personas que ha comenzado a generar todo tipo de comentarios por sus declaraciones es Sebastián Tamayo, quien en medio de la dinámica del confesionario dentro del loft de la Casa de los Famosos lanzó fuertes dardos contra Camilo Pulgarín, luego de que confirmara que estaría dispuesto a ingresar al ‘team papilla’, teniendo en cuenta la relación que tiene con La Segura y Karen.

Por otro lado, Sebastián González, actor que está en el loft de la Casa de los Famosos, ya comienza a realizar las estrategias si llega a ingresar a la casa, pues ha tenido conversaciones con sus compañeros para despistar a los demás participantes y crear así otro equipo dentro de la producción del Canal RCN.

“Los demás no pueden saber que entre nosotros nos conocemos, entonces tenemos que actuar como si no nos conociéramos cuando entremos. A mí me gustaría que establezcamos, de manera grupal, una estrategia de qué vamos a hacer nosotros al llegar”, aseguró el actor.