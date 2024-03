¿Nataly Umaña ya había tenido otro romance?: 'explosivas' declaraciones de famoso reguetonero

La Casa de los Famosos está más 'caliente' que nunca. Después de la 'explosiva' visita de Alejandro Estrada al set de la producción del Canal RCN y la app de ViX, han surgido versiones que dejan 'mal parada' a Nataly Umaña. Marcos Alexandro Di Nunzio, un reguetonero conocido como Mark Killer, señaló que la actriz tolimense también le fue infiel al actor cucuteño con él.

Estrada no soportó el romance de Umaña con Miguel Melfi en la Casa y decidió ponerle fin a una relación de 12 años. El artista nortesantandereano, de 44 años, le entregó su anillo de matrimonio y le deseó lo mejor de cara al futuro. Estrada señaló que no le gustó las infidencias de su expareja con las demás celebridades, pues quería tocar esos temas en privado y determinar si los problemas tenían arreglo.

"Gracias por todo, te amo. Sé feliz, sé muy feliz. Ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida ¡Chao, hasta siempre, hasta nunca!", dijo Estrada, quien salió con ofuscado de la Casa.

Lea también: Las publicaciones de Alejandro Estrada luego de su aparición en La Casa de Los Famosos

Pues bien, Mark Killer subió unos videos a su cuenta de Instagram y ofreció unas fuertes acusaciones, las cuales no respaldó con ningún tipo de pruebas. "Por fin abriste los ojos", le empezó diciendo el cantante a Estrada.

Mark Killer afirmó haber sostenido una relación con Nataly Umaña

"Según ella estaba soltera cuando salía de roce conmigo por Guatapé. Mejor tarde que nunca. Yo no he hablado mal de Nataly, yo solo quería que Alejandro y Melfi abrieran los ojos. No me gusta que digan que hablo mal de las mujeres porque yo soy un caballero", agregó el artista del género urbano.

"Te demoraste años parcero, pero mejor tarde que nunca. No fuiste el único en caer en esas mentiras de esa mujer", concluyó el artista con raíces italianas.

Fotos de Mark Killer, quien tuvo un supuesto romance con Nataly Umaña

Puede leer: Nataly Umaña dejó atrás la tristeza y ya hace chistes con el anillo de Alejandro Estrada