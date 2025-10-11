CANAL RCN
Tendencias

Video viral de un pastor pidiendo diezmo para viajar a Miami a un crucero: "Dios me lo dijo"

Pastor se vuelve viral al solicitar diezmo para un viaje familiar a Miami a un crucero: el video generó opiniones.

Video viral pastor pidiendo diezmo crucero Miami.
Foto: captura pantalla rafaelbellotv y Freepik

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
04:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hecho insólito encendió las redes sociales: se hizo viral un video de un pastor pidiéndole a sus feligreses dar un diezmo para un viaje para él y su familia a Miami.

Pastor cristiano pidió en la ofrenda un iPhone 17 Pro Max: "Hagamos la voluntad de Dios"
RELACIONADO

Pastor cristiano pidió en la ofrenda un iPhone 17 Pro Max: "Hagamos la voluntad de Dios"

El video generó una ola de críticas, burlas y cuestionamientos sobre la ética dentro de algunas congregaciones religiosas. En la grabación, el líder espiritual afirmó que Dios le dijo y le mostró un crucero en Miami junto con su esposa y su hijo, desatando un fuerte debate sobre el verdadero propósito de las ofrendas y el manejo de los recursos donados por los creyentes.

Video viral de un pastor pidiendo un crucero en Miami en el diezmo

En las imágenes, que se han difundido ampliamente en redes sociales se ve al pastor pidiendo a sus seguidores contribuir económicamente para cumplir la "voluntad de Dios"

Su petición no tardó en volverse tendencia, con miles de usuarios cuestionando el uso del diezmo para fines personales.

"El cambio que se estaba esperando": Mhoni Vidente lanzó impresionante predicción para América Latina
RELACIONADO

"El cambio que se estaba esperando": Mhoni Vidente lanzó impresionante predicción para América Latina

Mientras algunos asistentes aplaudieron sus palabras y aseguraron que “los siervos de Dios también merecen descanso”, otros manifestaron su indignación por considerar el acto una falta de respeto hacia la fe. Varios internautas recordaron que el diezmo, según la tradición bíblica, debe destinarse al sostenimiento del templo y las labores sociales de la iglesia, no a viajes o gastos familiares.

¿Qué representa el diezmo y por qué pidió un crucero a Miami un pastor?

El diezmo es una práctica que consiste en donar el 10 % de los ingresos a la iglesia como acto de fe y agradecimiento. Su origen se remonta al Antiguo Testamento y, aunque continúa siendo común en muchas congregaciones, su aplicación ha sido motivo de debate en tiempos modernos.

El video viral de un pastor pidiéndole a sus feligreses dar un diezmo para un viaje para él y su familia a Miami reabrió la conversación sobre la transparencia en el manejo de las donaciones religiosas.

Yina Calderón se pronunció sobre el traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor
RELACIONADO

Yina Calderón se pronunció sobre el traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor

Este caso, aún sin aclaraciones oficiales del protagonista, evidencia la necesidad de mayor control y ética en el uso de los recursos espirituales y financieros dentro de las iglesias.

Con millones de reproducciones y una comunidad dividida, el video viral de un pastor pidiéndole a sus feligreses dar un diezmo para un viaje para él y su familia a Miami se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana en redes sociales, reavivando el eterno debate entre la fe, la devoción y los intereses personales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Expertos revelan cómo ChatGPT podría permitir el robo de datos: ¿cuáles son los riesgos?

Shakira

Dos exnovios de Shakira asistieron a su concierto en Bogotá, ¿quiénes son?

Yina Calderón

¿Fue expulsada?: esto ocurrió con Yina Calderón después de agredir a su compañera de reality

Otras Noticias

Accidente aéreo

Accidente aéreo en Mitú: se cayó avioneta que transportaba a funcionarios de la Registraduría

La entidad indicó que por el momento se desconoce si los funcionarios sobrevivieron al accidente.

Impuestos

Gobierno subiría hasta 40 % los aranceles a carros y motos a gasolina en Colombia: esta es la razón

El Gobierno colombiano propone subir hasta 40 % los aranceles a carros y motos que usan gasolina o diésel. La medida busca desincentivar la importación de vehículos contaminantes y promover opciones eléctricas.

Mercado de Fichajes

Harold Santiago Mosquera tendría las maletas listas: revelaron el que sería su nuevo equipo

Estados Unidos

Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones por documental sobre el asalto al Capitolio

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump