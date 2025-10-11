Video viral de un pastor pidiendo diezmo para viajar a Miami a un crucero: "Dios me lo dijo"

Un hecho insólito encendió las redes sociales: se hizo viral un video de un pastor pidiéndole a sus feligreses dar un diezmo para un viaje para él y su familia a Miami.

El video generó una ola de críticas, burlas y cuestionamientos sobre la ética dentro de algunas congregaciones religiosas. En la grabación, el líder espiritual afirmó que Dios le dijo y le mostró un crucero en Miami junto con su esposa y su hijo, desatando un fuerte debate sobre el verdadero propósito de las ofrendas y el manejo de los recursos donados por los creyentes.

Video viral de un pastor pidiendo un crucero en Miami en el diezmo

En las imágenes, que se han difundido ampliamente en redes sociales se ve al pastor pidiendo a sus seguidores contribuir económicamente para cumplir la "voluntad de Dios"

Su petición no tardó en volverse tendencia, con miles de usuarios cuestionando el uso del diezmo para fines personales.

Mientras algunos asistentes aplaudieron sus palabras y aseguraron que “los siervos de Dios también merecen descanso”, otros manifestaron su indignación por considerar el acto una falta de respeto hacia la fe. Varios internautas recordaron que el diezmo, según la tradición bíblica, debe destinarse al sostenimiento del templo y las labores sociales de la iglesia, no a viajes o gastos familiares.

¿Qué representa el diezmo y por qué pidió un crucero a Miami un pastor?

El diezmo es una práctica que consiste en donar el 10 % de los ingresos a la iglesia como acto de fe y agradecimiento. Su origen se remonta al Antiguo Testamento y, aunque continúa siendo común en muchas congregaciones, su aplicación ha sido motivo de debate en tiempos modernos.

El video viral de un pastor pidiéndole a sus feligreses dar un diezmo para un viaje para él y su familia a Miami reabrió la conversación sobre la transparencia en el manejo de las donaciones religiosas.

Este caso, aún sin aclaraciones oficiales del protagonista, evidencia la necesidad de mayor control y ética en el uso de los recursos espirituales y financieros dentro de las iglesias.

Con millones de reproducciones y una comunidad dividida, el video viral de un pastor pidiéndole a sus feligreses dar un diezmo para un viaje para él y su familia a Miami se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana en redes sociales, reavivando el eterno debate entre la fe, la devoción y los intereses personales.