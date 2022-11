¡Volaron crispetas! 10 mujeres se enfrentaron con puños en plena película en Medellín

Colombia, no lo entenderías. Que pasen situaciones insólitas en el país se ha vuelto pan de cada día, pero el que se lleva el premio del fin de semana se convirtió en tendencia en redes sociales y dejó sorprendidos a todos.

No era en 3D, pero las escenas de terror de la película 'La luz del diablo' se trasladaron a una sala de cine con la bochornosa pelea que armaron 10 mujeres en medio de una función y que causó el pánico en los demás asistentes.

Pelea entre 10 mujeres en un cine de Medellín

La caricaturesca escena ocurrió en una sala de cine del centro comercial Aventura, en Medellín. La función de la película transcurría en completa normalidad, hasta que las mujeres irrumpieron con la tranquilidad -como si fuera suficiente- y le pusieron más suspenso al lugar con una discusión que primero empezó con algunos murmullos, luego insultos y hasta que finalmente empezaron a distribuirse puños y jalones de cabello de lado y lado.

La pelea fue tan grande que los trabajadores del cine pausaron la película y encendieron las luces, pero a pesar de que más personas intentaron intervenir para acabar con la pelea, las mujeres continuaron agrediéndose entre sí.

Aunque los espectadores pedían la presencia de vigilantes de seguridad del centro comercial, los trabajadores de la empresa que maneja el cine tuvo que acudir a la policía para que devolviera la calma en el lugar y pudiera separar a las 10 personas involucradas en esta gresca.

La bochornosa pelea habría sido entre dos grupos familiares que acudieron a la película y en medio de ella tuvieron un roce y escalaron la discusión hasta el violento enfrentamiento.

Anoche riña en una de las salas de cine de un Centro Comercial en Medellín.

Riña de solo Damas. Al final todas fueron sacadas de la sala. No se conoció el contexto de la riña. 👀🤔☹️. pic.twitter.com/cREalvMFL7 — Boletin123colombia (@BN123colombia) November 10, 2022

Procinal se pronunció al respecto

La empresa Cinemas Procinal emitió un comunicado en el que se pronunció sobre la situación y reveló que las mujeres involucradas tuvieron que ser atendidas por personal médico por la gravedad de las lesiones físicas que presentaron.

"Luego de los hechos la sala fue adecuada nuevamente, los clientes recibieron de nuevo la alimentación como cortesía de Cinemas Procinal y pudieron terminar la función de manera tranquila", señaló la compañía en el texto.

“Comprometidos con nuestro propósito de brindar espacios de entretenimiento y sana diversión, desde Cinemas Procinal hacemos un llamado a la tolerancia para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, teniendo en cuenta las normas básicas de convivencia en el cine", añadió.

Aunque no se conocen las razones exactas que derivaron en esta violenta gresca, el comunicado de Procinal indicó que todos los asistentes a sus salas de cine deben cumplir tres normas básicas para respetar la convivencia con los demás espectadores.

La primera es cumplir con los asientos que les fueron asignados en las boletas. La segunda es no utilizar el celular en medio de la función y ponerlo en silencio, esto con el fin de no interrumpir la armonía dentro de la sala. Por último, la empresa recordó respetar al prójimo con el no golpear los asientos o hablar en volumen alto o hacer ruido en medio de la película.