CANAL RCN
Deportes

Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno tras eliminar a Once Caldas

Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno recreando su baile, luego de eliminarlos de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle burla a Dayro Moreno baile video
Foto: AFP y Once Caldas

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
11:00 a. m.
La eliminación de Once Caldas de la Copa Sudamericana no solo dejó un sabor amargo en los colombianos, sino que también generó una polémica en redes sociales. El triunfalismo prematuro del equipo de Manizales pasó factura por el equipo rival.

Tras el desenlace en penaltis, jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno recreando su icónica celebración de gol, una mofa que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Jugadores de Independiente del Valle recrearon baile de Dayro Moreno

La insólita eliminación del Once Caldas se dio después de haber conseguido una valiosa ventaja de 2-0 en el partido de ida en Quito.

Sin embargo, en el juego de vuelta en el estadio Palogrande, Independiente del Valle logró igualar la serie y forzó la definición desde el punto penal.

Allí, el equipo colombiano perdió por 5-4, con fallos cruciales de Robert Mejía y James Aguirre, lo que selló su salida del torneo continental.

La burla a Dayro Moreno que encendió las redes sociales

Entre los videos de celebración del equipo ecuatoriano, uno en particular captó la atención de los internautas.

Se trató de una imitación de la famosa celebración de Dayro Moreno, quien en el partido de ida, tras anotar su primer gol, se dirigió al banderín del tiro de esquina y simuló subirse a una moto.

Esta misma celebración fue recreada en el camerino visitante del estadio Palogrande por Yandri Vásquez, Jhegson Méndez y Junior Sornoza, en un claro gesto de burla hacia el delantero colombiano.

Este acto de los jugadores de Independiente del Valle imitando a Dayro Moreno no tardó en encender las redes sociales.

Los usuarios no solo criticaron la mofa, sino que también recordaron la celebración anticipada del propio Dayro Moreno, cuando, antes del partido de vuelta, se le vio en videos subido al techo de un bus, cantando y saltando junto a los hinchas en un acto que fue interpretado como un exceso de confianza y un festejo antes de tiempo.

Independiente del Valle, ahora clasificado, avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana para enfrentarse a Atlético Mineiro en un juego programado para el 22 de octubre.

