Pipe Bueno, Marbelle y El Cholo Valderrama: así será el MX Fest 2025

El próximo 22 de noviembre, Rancho MX abrirá sus puertas para recibir a miles de fanáticos de la música popular, el joropo y el regional mexicano en el MX Fest 2025, un evento que promete convertirse en uno de los festivales más memorables del año.

Con un formato que mezcla música en vivo, gastronomía premium y zonas de experiencia completamente nuevas en Colombia, la jornada se proyecta como una fiesta épica para todas las edades.

Tres escenarios, música todo el día y un montaje en 360°

Desde las 11:00 a.m., el espacio ubicado en Cajicá se transformará en un auténtico parque musical con tres escenarios y un montaje en 360°, pensado para que el público disfrute la música desde cualquier ángulo.

El festival destaca que esta será una propuesta “inédita nunca antes vista en Colombia”, diseñada para unir familias y amantes de distintos géneros en un mismo lugar.

La programación inicial estará dividida en dos tarimas simultáneas:

Stage Monterrey: Walter Silva, Fondo Blanco, Pablo Ocampo, Jorge Vélez “Panda”, Mariachi Evolución, Oriana Zaa, Sneyder Nova, Paola Orduz y un homenaje especial a Vicente Fernández.

Stage Palenque: Andrés Franco, El Cholo Valderrama, Los Carlos Julios, Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez.

Una combinación que une lo tradicional y lo contemporáneo para ofrecer un viaje musical diverso y vibrante.

Pipe Bueno lidera el cierre del MX Fest 2025

A las 7:00 p.m. comenzará la transición hacia la jornada nocturna, exclusiva para mayores de edad, donde la fiesta subirá de intensidad.

El gran concierto de cierre arrancará a las 8:00 p.m. y se extenderá hasta las 3:00 a.m., encabezado por Pipe Bueno, una de las figuras más influyentes de la música popular en Colombia.

El artista estará acompañado por una cartelera de lujo con Marbelle, Nico Hernández, Pasabordo, Banda La MB, Sebastián Hoyos y Dareska, garantizando una noche explosiva y llena de emoción.