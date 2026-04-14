Burger Master 2026: lista de restaurantes en Bogotá y alrededores
Vuelve el Burger Master: estos son los restaurantes participantes en Bogotá y municipios aledaños.
Noticias RCN
09:00 a. m.
La cuenta regresiva terminó para los amantes de las hamburguesas. El Burger Master 2026 vuelve a encender los fogones en Colombia con una nueva edición que promete filas, creatividad gastronómica y competencia entre restaurantes.
El evento, impulsado por Tulio Recomienda, se realizará del 20 al 26 de abril en distintas ciudades, con una fuerte participación en Bogotá y municipios cercanos.
A diferencia de otros festivales, aquí no hay jurados especializados: son los propios comensales quienes eligen las mejores hamburguesas. Esta dinámica ha convertido al Burger Master en uno de los eventos gastronómicos más influyentes del país.
¿Qué restaurantes participan en el Burger Master 2026 en Bogotá?
La capital reúne una amplia oferta de propuestas distribuidas por zonas. En el norte de la ciudad destacan lugares como:
- Bícono: Usaquén, Calle 140, Calle 116
- Gratin Burger: Calle 184, Cedritos, Colina
- El Chori Charrúa: Cedritos
- Burger Town: Chicó Norte, Cedritos Lisboa
- Hat-Trick Burgers: Cedritos
- Longos: Cedritos
- Burger Depot: Cedritos, Colina
- Sirloin & The Meat House: Cedritos
- The Red Turtle: Santa Bibiana
- Cinqo Burgers: Bella Suiza
En zonas gastronómicas como Chapinero y la Zona G, participan restaurantes como:
- Oak: Quinta Camacho
- Bícono: Zona G
- Hat-Trick Burgers: Zona G
- Birrería Macha: Zona G
- Craft Burgers: Chapinero
- El Cebollero: Chapinero
- Le BBQ: Chapinero
- Hache de Hamburguesa: Chapinero
- Notorio: Calle 63
- Chefs With Attitude: La Candelaria
- Burger Town: Centro Internacional, Las Aguas
- Burger Depot: Candelaria
- Godo Facts Food: Carrera 11
Por su parte, en el occidente y sur de la ciudad se suman opciones como:
- XL Gourmet: Modelia
- Pecado Capital: Normandía
- Botero Burgers: Modelia
- Gratin Burger: Normandía
- Burger Depot: Ciudad Salitre
- Birrería Macha: Calle 80
- La Hamburguesa Mecánica: Engativá
- Capital Bistró: Modelia
- XL Gourmet: Castilla, Ciudad Montes
- Pecado Capital: Kennedy, Castilla
- Mulata Burger: Kennedy
- Gratin Burger: Ciudad Montes, Zona Rosa / T / Calle 85
Otros puntos en Bogotá:
- Pigasus: Autopista Norte
- Locall Burgers: CC Cedritos
- Frencheese Burger: Galerías
- El Cebollero: Galerías
- Martino Burgers: Modelo Norte
- Maikki: Castellana
- Bensa Burgers: Castellana
- Viking's Burger: Calle 23
Además, el festival se extiende a la Sabana de Bogotá, con presencia en municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá.
- Le BBQ: Chía
- Hache de Hamburguesa: Cajicá
- Sirloin & The Meat House: Cajicá
- La Morella: Cajicá / Zipaquirá
- Oveja Negra: Vía Tabio
- Indirecta: Cajicá / Zipaquirá
- Carniletto: Chía / Cajicá
- La Oveja y el Lobo: Chía / Cajicá / Zipaquirá
- Artisan Burger: Chía / Cajicá
- The Fat Guy: Chía
- Hamburguesería Zeta: Chía
- Vulgar Bistró: Chía / Zipaquirá
- Fatbro: Zipaquirá
- El Viejo Santana: Zipaquirá
- UMO Comida Casual: Zipaquirá
- Frikadell Burger: Zipaquirá / Ubaté
- Monte Grill / Bandido Burger Bar: Ubaté
En total, decenas de restaurantes competirán con creaciones únicas diseñadas exclusivamente para el evento.
¿Cuánto cuesta y qué hace especial al Burger Master 2026?
Uno de los principales atractivos del Burger Master 2026 es su precio unificado. Este año, cada hamburguesa participante tendrá un valor de $21.000, lo que permite a los asistentes probar propuestas de alta calidad a un costo accesible.
Más allá del precio, el éxito del evento radica en la innovación. Ingredientes como carnes maduradas, panes artesanales tipo brioche y salsas de autor marcan la tendencia.
A esto se suma un factor clave: la historia detrás de cada hamburguesa, que juega un papel fundamental en la conexión con el público.
En ediciones anteriores, el festival ha generado un impacto económico significativo, impulsando tanto a pequeños emprendimientos como a marcas consolidadas. De hecho, muchos restaurantes han logrado reconocimiento nacional gracias a su participación.
Así, el Burger Master no solo celebra la gastronomía, sino que también se consolida como una vitrina para el talento culinario en Colombia.