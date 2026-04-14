Burger Master 2026: lista de restaurantes en Bogotá y alrededores

La cuenta regresiva terminó para los amantes de las hamburguesas. El Burger Master 2026 vuelve a encender los fogones en Colombia con una nueva edición que promete filas, creatividad gastronómica y competencia entre restaurantes.

El evento, impulsado por Tulio Recomienda, se realizará del 20 al 26 de abril en distintas ciudades, con una fuerte participación en Bogotá y municipios cercanos.

A diferencia de otros festivales, aquí no hay jurados especializados: son los propios comensales quienes eligen las mejores hamburguesas. Esta dinámica ha convertido al Burger Master en uno de los eventos gastronómicos más influyentes del país.

¿Qué restaurantes participan en el Burger Master 2026 en Bogotá?

La capital reúne una amplia oferta de propuestas distribuidas por zonas. En el norte de la ciudad destacan lugares como:

Bícono: Usaquén, Calle 140, Calle 116

Gratin Burger: Calle 184, Cedritos, Colina

El Chori Charrúa: Cedritos

Burger Town: Chicó Norte, Cedritos Lisboa

Hat-Trick Burgers: Cedritos

Longos: Cedritos

Burger Depot: Cedritos, Colina

Sirloin & The Meat House: Cedritos

The Red Turtle: Santa Bibiana

Cinqo Burgers: Bella Suiza

En zonas gastronómicas como Chapinero y la Zona G, participan restaurantes como:

Oak: Quinta Camacho

Bícono: Zona G

Hat-Trick Burgers: Zona G

Birrería Macha: Zona G

Craft Burgers: Chapinero

El Cebollero: Chapinero

Le BBQ: Chapinero

Hache de Hamburguesa: Chapinero

Notorio: Calle 63

Chefs With Attitude: La Candelaria

Burger Town: Centro Internacional, Las Aguas

Burger Depot: Candelaria

Godo Facts Food: Carrera 11

Por su parte, en el occidente y sur de la ciudad se suman opciones como:

XL Gourmet: Modelia

Pecado Capital: Normandía

Botero Burgers: Modelia

Gratin Burger: Normandía

Burger Depot: Ciudad Salitre

Birrería Macha: Calle 80

La Hamburguesa Mecánica: Engativá

Capital Bistró: Modelia

XL Gourmet: Castilla, Ciudad Montes

Pecado Capital: Kennedy, Castilla

Mulata Burger: Kennedy

Gratin Burger: Ciudad Montes, Zona Rosa / T / Calle 85

Otros puntos en Bogotá:

Pigasus: Autopista Norte

Locall Burgers: CC Cedritos

Frencheese Burger: Galerías

El Cebollero: Galerías

Martino Burgers: Modelo Norte

Maikki: Castellana

Bensa Burgers: Castellana

Viking's Burger: Calle 23

Además, el festival se extiende a la Sabana de Bogotá, con presencia en municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Le BBQ: Chía

Hache de Hamburguesa: Cajicá

Sirloin & The Meat House: Cajicá

La Morella: Cajicá / Zipaquirá

Oveja Negra: Vía Tabio

Indirecta: Cajicá / Zipaquirá

Carniletto: Chía / Cajicá

La Oveja y el Lobo: Chía / Cajicá / Zipaquirá

Artisan Burger: Chía / Cajicá

The Fat Guy: Chía

Hamburguesería Zeta: Chía

Vulgar Bistró: Chía / Zipaquirá

Fatbro: Zipaquirá

El Viejo Santana: Zipaquirá

UMO Comida Casual: Zipaquirá

Frikadell Burger: Zipaquirá / Ubaté

Monte Grill / Bandido Burger Bar: Ubaté

En total, decenas de restaurantes competirán con creaciones únicas diseñadas exclusivamente para el evento.

¿Cuánto cuesta y qué hace especial al Burger Master 2026?

Uno de los principales atractivos del Burger Master 2026 es su precio unificado. Este año, cada hamburguesa participante tendrá un valor de $21.000, lo que permite a los asistentes probar propuestas de alta calidad a un costo accesible.

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Más allá del precio, el éxito del evento radica en la innovación. Ingredientes como carnes maduradas, panes artesanales tipo brioche y salsas de autor marcan la tendencia.

A esto se suma un factor clave: la historia detrás de cada hamburguesa, que juega un papel fundamental en la conexión con el público.

En ediciones anteriores, el festival ha generado un impacto económico significativo, impulsando tanto a pequeños emprendimientos como a marcas consolidadas. De hecho, muchos restaurantes han logrado reconocimiento nacional gracias a su participación.

Así, el Burger Master no solo celebra la gastronomía, sino que también se consolida como una vitrina para el talento culinario en Colombia.