El Planetario de Bogotá se viste de rock en español con una inmersiva experiencia

Bogotá ha sido seleccionado como uno de los destinos favoritos para disfrutar del vasto mundo de la industria musical, pues cada vez más se hacen apuestas para transformar las experiencias de los usuarios y conectar con la música generacional a través de todos los sentidos en un mismo lugar.

RELACIONADO Tekashi celebró su ingreso a la misma cárcel en la que se encuentra Nicolás Maduro

Planetario de Bogotá presenta ‘Tren al sur’

Este novedoso formato, presentado por el Planetario de Bogotá, es considerado como un recorrido inmersivo por la historia del rock en español que marcó distintas generaciones en el país.

Bajo la cúpula del icónico lugar, las canciones más emblemáticas se convertirán no sólo en un viaje musical, sino en uno de luz, sonido y memoria con una inédita proyección 360 grados llenas de color y energía.

El espectáculo presentará algunas canciones de artistas como Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Los Abuelos de la Nada, Los Tres, Enanitos Verdes, Aterciopelados, Caifanes, Charly García, Café Tacvba, Los Rodríguez, Soda Estéreo, entre otros.

Así mismo, el show contará con proyecciones inéditas en formatos 2D y 3D que lograrán crear una fusión entre la tecnología con la nostalgia de la música que ha marcado la memoria colectiva de distintas generaciones.

Según el Planetario, este imponente show lleva a que los asistentes logren estimular sus sentidos por lo que también se busca reinventar la manera con la que la música y algunos de los mejores clásicos de este género se pueden disfrutar.

“Con sonidos icónicos del rock en español y proyecciones 360° llenas de color y dinamismo, el público vivirá una atmósfera vibrante que evoca la sofisticación de artistas como Los Prisioneros, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Una experiencia única que conecta lo íntimo y lo colectivo a través de la música y los sentidos”, precisa en Planetario.

Ingreso al evento ‘Tren al sur’

Según información oficial, esta experiencia se llevará a cabo desde el 4 al 29 de enero del 2026 y posee un costo de $33.950 con el servicio de Tuboleta incluido. Así mismo, la disponibilidad de los horarios podrá ser consultados por medio de la página oficial de la tiquetera.