Reprochable: policías tuvieron que correr ante agresiones de asistentes al Hip Hop al Parque

Decenas de asistentes agredieron a policías en Hip Hop al Parque y la escena quedó grabada en varios videos.

agosto 25 de 2025
02:54 p. m.
La más reciente edición de Hip Hop al Parque, realizada este domingo 24 de agosto en el Parque Simón Bolívar, terminó empañada por hechos de violencia que generaron pánico entre asistentes y autoridades. El evento, que es gratuito para los habitantes de la capital y que suele convocar a miles de personas para disfrutar de presentaciones musicales, se vio alterado cuando un grupo de individuos comenzó a agredir a uniformados de la Policía Nacional que custodiaban el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, la confrontación habría iniciado cuando algunos vendedores ambulantes intentaron ingresar al festival rompiendo las vallas de seguridad. Ante el intento de control por parte de la Policía, la situación se salió de control y derivó en fuertes agresiones físicas contra los uniformados, quienes tuvieron que salir corriendo para evitar lesiones de mayor gravedad.

Videos muestran la huida de uniformados ante la multitud

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los momentos de tensión vividos en medio del evento. Decenas de personas corrieron detrás de los agentes, lanzándoles objetos contundentes, mientras otros asistentes, sorprendidos, buscaban protegerse para no quedar en medio del enfrentamiento. Según el reporte oficial, 14 policías resultaron heridos durante los disturbios.

Además, como parte de los controles de seguridad, las autoridades decomisaron cerca de 400 armas blancas a lo largo de la jornada, un hecho que evidencia los riesgos que enfrentan estos eventos masivos. Las autoridades locales expresaron su rechazo a los ataques y aseguraron que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar que este tipo de incidentes se repita.

La fiesta cultural terminó opacada por la violencia

Lo que debía ser una celebración de la música y la cultura urbana terminó marcado por el caos. Hip Hop al Parque, tradicionalmente un espacio de encuentro pacífico, dejó un balance negativo que preocupa tanto a la Alcaldía de Bogotá como a los organizadores, quienes reiteran el llamado al respeto por la convivencia ciudadana.

El desafío ahora será recuperar la confianza de los asistentes y garantizar que los futuros eventos se realicen en condiciones seguras para artistas, público y autoridades.

