¿Por qué se acaba 'Perros Criollos'? Lo que dijo Lokillo tras anunciar el fin del exitoso show

El proyecto 'Perros Criollos', liderado por Lokillo Flórez, Juan Pablo Martínez (JP) y Julián Gaviria, sorprendió a su público con un anuncio inesperado: el fin de su recorrido en los escenarios.

RELACIONADO Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters

Durante su más reciente presentación en el coliseo MedPlus de Bogotá, los comediantes confirmaron que este sería su último show en la capital, marcando así el cierre de una etapa que dejó huella en el humor colombiano.

¿Por qué se acaba 'Perros Criollos'?

Durante su despedida, Lokillo fue claro con el público:

No vamos a continuar grabando programas ni haciendo shows en vivo. Desde el primer día nos prometimos que esto no tendría expectativas de fama ni de plata. Lo hicimos porque nos nacía del corazón.

El comediante resaltó que el éxito del proyecto nunca dependió de estrategias pagadas, sino del apoyo genuino del público. "Hoy por hoy, y sin temor a equivocarme, puedo decir que marcamos un hito en la historia de la comedia en Colombia. Mientras afuera están los comediantes peleándose por quién es bueno y quién es malo, nosotros estamos aquí diciendo que los comediantes hacemos parte del entretenimiento de este país".

Y ustedes dirán: '¿Qué pasó?'. No pasó nada. Somos unos loquitos. Nos prometimos que en el peak de nuestro proyecto íbamos a dejar las cosas así.

¿Qué pasará con los integrantes de 'Perros Criollos'?

Sobre lo que viene para el futuro, Lokillo señaló que los tres tendrán más ideas que los seguirán acercando a los escenarios, al mismo tiempo que hizo un llamado para seguir apoyando a la comedia nacional.

"Nosotros seguramente seguiremos haciendo cosas, se nos ocurrirán nuevas ideas, porque El de las Fotos es uno de los pilares detrás de Alcolyricoz, Juan Pablo es el genio más grande de la comedia que yo he conocido desde que estoy en la carrera. Y yo solo soy un payasito más, pero estoy convencido de que hicimos algo muy grande. No es por nada distinto. Los amamos y les agradecemos los tres", comentó.