CANAL RCN
Tendencias

¿Por qué se acaba 'Perros Criollos'? Lo que dijo Lokillo tras anunciar el fin del exitoso show

El trío conformado por Lokillo, JP y Julián Gaviria anunció que el show 'Perros Criollos' llega a su fin tras una última gira.

Perros Criollos
FOTO: @perros.criollos - IG

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
08:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El proyecto 'Perros Criollos', liderado por Lokillo Flórez, Juan Pablo Martínez (JP) y Julián Gaviria, sorprendió a su público con un anuncio inesperado: el fin de su recorrido en los escenarios.

Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters
RELACIONADO

Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters

Durante su más reciente presentación en el coliseo MedPlus de Bogotá, los comediantes confirmaron que este sería su último show en la capital, marcando así el cierre de una etapa que dejó huella en el humor colombiano.

¿Por qué se acaba 'Perros Criollos'?

Durante su despedida, Lokillo fue claro con el público:

No vamos a continuar grabando programas ni haciendo shows en vivo. Desde el primer día nos prometimos que esto no tendría expectativas de fama ni de plata. Lo hicimos porque nos nacía del corazón.

El comediante resaltó que el éxito del proyecto nunca dependió de estrategias pagadas, sino del apoyo genuino del público. "Hoy por hoy, y sin temor a equivocarme, puedo decir que marcamos un hito en la historia de la comedia en Colombia. Mientras afuera están los comediantes peleándose por quién es bueno y quién es malo, nosotros estamos aquí diciendo que los comediantes hacemos parte del entretenimiento de este país".

Y ustedes dirán: '¿Qué pasó?'. No pasó nada. Somos unos loquitos. Nos prometimos que en el peak de nuestro proyecto íbamos a dejar las cosas así.

¿Qué pasará con los integrantes de 'Perros Criollos'?

Sobre lo que viene para el futuro, Lokillo señaló que los tres tendrán más ideas que los seguirán acercando a los escenarios, al mismo tiempo que hizo un llamado para seguir apoyando a la comedia nacional.

“Te vuelves buena mintiendo”: dura revelación de Victoria Beckham en su documental
RELACIONADO

“Te vuelves buena mintiendo”: dura revelación de Victoria Beckham en su documental

"Nosotros seguramente seguiremos haciendo cosas, se nos ocurrirán nuevas ideas, porque El de las Fotos es uno de los pilares detrás de Alcolyricoz, Juan Pablo es el genio más grande de la comedia que yo he conocido desde que estoy en la carrera. Y yo solo soy un payasito más, pero estoy convencido de que hicimos algo muy grande. No es por nada distinto. Los amamos y les agradecemos los tres", comentó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters

Turismo

Los destinos turísticos más decepcionantes del mundo: precios inflados y sobrevalorados, según la IA

Artistas

“Te vuelves buena mintiendo”: dura revelación de Victoria Beckham en su documental

Otras Noticias

Gaza

La ONU y la Cruz Roja piden abrir todos los pasos fronterizos en Gaza

Tras el inicio de la tregua entre Israel y Hamás, la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja instaron a una apertura total y urgente de los pasos fronterizos de Gaza para atender la crisis humanitaria. Cuerpo de la nota:

ELN

Mujer presenció el momento en el que el ELN secuestró a su hijo mientras jugaba fútbol en Tibú

El ELN llegó al partido y sin dar explicaciones, se llevó al joven de 17 años. La familia exige su liberación inmediata.

Trabajo

Aclaran cuándo el tiempo de traslado sí cuenta como jornada laboral: téngalo en cuenta

Miguel Ángel Russo

El homenaje de los hinchas de Millonarios a Miguel Russo que se hizo viral en Sudamérica

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social