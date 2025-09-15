Premios Emmy 2025: lista completa de todos los ganadores de la gala
El domingo 14 de septiembre, se llevó a cabo la 77.ª edición de los Premios Emmy en el teatro Peacock, Los Ángeles.
Noticias RCN
03:23 p. m.
Concluyó la 77ª edición de los premios Emmy, aquí te contamos quiénes fueron los ganadores y todos los detalles de esta noche dedicada al cine y la televisión.
Lista completa de los ganadores de los premios Emmy 2025
- Mejor serie dramática: The Pitt
- Mejor serie cómica: El estudio
- Mejor miniserie: Adolescencia
- Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower - Severance
- Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle - The Pitt
- Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart - Hacks
- Mejor actor principal en serie cómica: Seth Rogen - El estudio
- Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Cristin Milioti - El Pingüino
- Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Stephen Graham - Adolescencia
- Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa - The Pitt
- Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman - Severance
- Mejor actriz de reparto en serie cómica: Hannah Einbinder - Hacks
- Mejor actor de reparto en serie cómica: Jeff Hiller - Somebody Somewhere
- Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Erin Doherty - Adolescencia
- Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Owen Cooper - Adolescencia
- Mejor guion de serie dramática: Dan Gilroy - Andor
- Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall, Caballos lentos
- Mejor guion de serie cómica: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - El estudio
- Mejor dirección de serie cómica: Seth Rogen, El estudio
- Mejor guion de miniserie o película para TV: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescencia
- Mejor dirección de miniserie o película para TV: Philip Barantini, Adolescencia
- Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors
- Mejor serie de variedades: Last Week Tonight With John Oliver
- Mejor guion de programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver
- Mejor programa de entrevistas: The Late Show with Stephen Colbert
¿Cómo quedó el panorama de los Premios Emmy 2025?
Las plataformas de streaming compitieron intensamente por llevarse la mayor cantidad de galardones. En ese escenario, Netflix y HBO Max se consolidaron como las más premiadas, reafirmando su dominio en la industria televisiva.
En total, HBO recibió 21 galardones y sumó más en la gala principal; mientras que Netflix obtuvo 24 victorias acumuladas. No obstante, Apple TV+ sorprendió al posicionarse como un fuerte rival, consolidándose como una potencia creativa para el mundo del entretenimiento.
En cuanto a la televisión abierta, solo se destacó el especial de Saturday Night Live y The Late Show with Stephen Colbert, producciones que lograron sobresalir gracias a su humor, actualidad y gran acogida entre la audiencia, consolidándose como lo más relevante dentro de una oferta cada vez más opacada por las plataformas de streaming.