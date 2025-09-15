Premios Emmy 2025: lista completa de todos los ganadores de la gala

Concluyó la 77ª edición de los premios Emmy, aquí te contamos quiénes fueron los ganadores y todos los detalles de esta noche dedicada al cine y la televisión.

Lista completa de los ganadores de los premios Emmy 2025

Mejor serie dramática: The Pitt

Mejor serie cómica: El estudio

Mejor miniserie: Adolescencia

Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower - Severance

Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle - The Pitt

Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart - Hacks

Mejor actor principal en serie cómica: Seth Rogen - El estudio

Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Cristin Milioti - El Pingüino

Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Stephen Graham - Adolescencia

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa - The Pitt

Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman - Severance

Mejor actriz de reparto en serie cómica: Hannah Einbinder - Hacks

Mejor actor de reparto en serie cómica: Jeff Hiller - Somebody Somewhere

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Erin Doherty - Adolescencia

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Owen Cooper - Adolescencia

Mejor guion de serie dramática: Dan Gilroy - Andor

Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall, Caballos lentos

Mejor guion de serie cómica: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - El estudio

Mejor dirección de serie cómica: Seth Rogen, El estudio

Mejor guion de miniserie o película para TV: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescencia

Mejor dirección de miniserie o película para TV: Philip Barantini, Adolescencia

Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors

Mejor serie de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Mejor guion de programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Mejor programa de entrevistas: The Late Show with Stephen Colbert

¿Cómo quedó el panorama de los Premios Emmy 2025?

Las plataformas de streaming compitieron intensamente por llevarse la mayor cantidad de galardones. En ese escenario, Netflix y HBO Max se consolidaron como las más premiadas, reafirmando su dominio en la industria televisiva.

En total, HBO recibió 21 galardones y sumó más en la gala principal; mientras que Netflix obtuvo 24 victorias acumuladas. No obstante, Apple TV+ sorprendió al posicionarse como un fuerte rival, consolidándose como una potencia creativa para el mundo del entretenimiento.

En cuanto a la televisión abierta, solo se destacó el especial de Saturday Night Live y The Late Show with Stephen Colbert, producciones que lograron sobresalir gracias a su humor, actualidad y gran acogida entre la audiencia, consolidándose como lo más relevante dentro de una oferta cada vez más opacada por las plataformas de streaming.