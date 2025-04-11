Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores que exaltó lo mejor del cine colombiano
El Teatro Metropolitano de Medellín fue el escenario de los XII Premios Macondo, una gala que reconoce y celebra la excelencia del cine nacional, destacando los más altos logros artísticos y narrativos de la industria.
En la noche del 2 de noviembre se celebraron los XII Premios Macondo, un reconocimiento otorgado por la Academia Colombiana de Cine para rendir homenaje a lo mejor de la cinematografía nacional.
La gran triunfadora de la noche fue la película 'Estimados Señores', dirigida por Patricia Castañeda, que se alzó con nueve galardones, entre ellos los de Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Dirección.
Otras producciones que también brillaron fueron 'Malta', 'La Ciénaga entre el Mar y la Tierra', entre otras obras que reafirmaron el talento y la diversidad del cine colombiano.
Lista completa de ganadores de los Premios Macondo 2025
- Mejor largometraje de ficción
ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films
- Mejor largometraje de documental
LA SALSA VIVE - 64A Films, Cinematic
- Mejor largometraje de iberoamericano
AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil
- Mejor cortometraje de animación
TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas
- Mejor cortometraje de ficción
UN DÍA DE MAYO - Rara Cine
- Mejor cortometraje documental
PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
- Mejor dirección
Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES
- Mejor guión
Natalia Santa - MALTA
Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES
- Mejor actor protagónico
Manolo Cruz - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
- Mejor actriz protagónica
Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
- Mejor actor de reparto
Emmanuel Restrepo - MALTA
- Mejor actriz de reparto
Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES
- Mejor dirección de fotografía
Sergio Garcia Moreno - ESTIMADOS SEÑORES
- Mejor sonido - (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal /Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo - LA SALSA VIVE
- Mejor canción original
Gustavo García - EL PANTERA
- Mejor música original
Maria Linares - MATRIOSHKA
Felipe Tellez - ESTIMADOS SEÑORES
- Mejor diseño de vestuario
Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES
- Mejor maquillaje
Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES
- Mejor diseño de producción
Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES
- Mejores VFX
Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR
- Mejor montaje
Maria Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes - LA SALSA VIVE
- Premio Macondo de honor
Gloria Triana - Directora y guionista
- Premio Macondo a los oficios del cine
Rito Alberto Torres - Gestor cultural
- Premio Macondo del público
UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios
- Premio Macondo Sostenible
UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios