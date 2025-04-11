Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores que exaltó lo mejor del cine colombiano

En la noche del 2 de noviembre se celebraron los XII Premios Macondo, un reconocimiento otorgado por la Academia Colombiana de Cine para rendir homenaje a lo mejor de la cinematografía nacional.

Así fueron los Premios Macondo 2025 en Medellín

La gran triunfadora de la noche fue la película 'Estimados Señores', dirigida por Patricia Castañeda, que se alzó con nueve galardones, entre ellos los de Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Dirección.

Otras producciones que también brillaron fueron 'Malta', 'La Ciénaga entre el Mar y la Tierra', entre otras obras que reafirmaron el talento y la diversidad del cine colombiano.

Lista completa de ganadores de los Premios Macondo 2025

Mejor largometraje de ficción

ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films

Mejor largometraje de documental

LA SALSA VIVE - 64A Films, Cinematic

Mejor largometraje de iberoamericano

AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil

Mejor cortometraje de animación

TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas

Mejor cortometraje de ficción

UN DÍA DE MAYO - Rara Cine

Mejor cortometraje documental

PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

Mejor dirección

Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

Mejor guión

Natalia Santa - MALTA

Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

Mejor actor protagónico

Manolo Cruz - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

Mejor actriz protagónica

Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

Mejor actor de reparto

Emmanuel Restrepo - MALTA

Mejor actriz de reparto

Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES

Mejor dirección de fotografía

Sergio Garcia Moreno - ESTIMADOS SEÑORES

Mejor sonido - (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal /Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo - LA SALSA VIVE

Mejor canción original

Gustavo García - EL PANTERA

Mejor música original

Maria Linares - MATRIOSHKA

Felipe Tellez - ESTIMADOS SEÑORES

Mejor diseño de vestuario

Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES

Mejor maquillaje

Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES

Mejor diseño de producción

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES

Mejores VFX

Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR

Mejor montaje

Maria Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes - LA SALSA VIVE

Premio Macondo de honor

Gloria Triana - Directora y guionista

Premio Macondo a los oficios del cine

Rito Alberto Torres - Gestor cultural

Premio Macondo del público

UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios

Premio Macondo Sostenible

UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios