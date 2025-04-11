CANAL RCN
Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores que exaltó lo mejor del cine colombiano

El Teatro Metropolitano de Medellín fue el escenario de los XII Premios Macondo, una gala que reconoce y celebra la excelencia del cine nacional, destacando los más altos logros artísticos y narrativos de la industria.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
07:57 a. m.
En la noche del 2 de noviembre se celebraron los XII Premios Macondo, un reconocimiento otorgado por la Academia Colombiana de Cine para rendir homenaje a lo mejor de la cinematografía nacional.

Así fueron los Premios Macondo 2025 en Medellín

La gran triunfadora de la noche fue la película 'Estimados Señores', dirigida por Patricia Castañeda, que se alzó con nueve galardones, entre ellos los de Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Dirección.

Otras producciones que también brillaron fueron 'Malta', 'La Ciénaga entre el Mar y la Tierra', entre otras obras que reafirmaron el talento y la diversidad del cine colombiano.

Lista completa de ganadores de los Premios Macondo 2025

  • Mejor largometraje de ficción

ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films

Premios Macondo 2025
Premios Macondo 2025: Estimados Señores
  • Mejor largometraje de documental

LA SALSA VIVE - 64A Films, Cinematic

  • Mejor largometraje de iberoamericano

AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil

  • Mejor cortometraje de animación

TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas

  • Mejor cortometraje de ficción

UN DÍA DE MAYO - Rara Cine

  • Mejor cortometraje documental

PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

  • Mejor dirección

Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

Premios Macondo 2025
Premios Macondo 2025: Patricia Castañeda
  • Mejor guión

Natalia Santa - MALTA
Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

  • Mejor actor protagónico

Manolo Cruz - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

Premios Macondo 2025
Premios Macondo 2025
  • Mejor actriz protagónica

Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

  • Mejor actor de reparto

Emmanuel Restrepo - MALTA

  • Mejor actriz de reparto

Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES

Premios Macondo 2025: Paula Castaño
Premios Macondo 2025: Paula Castaño
  • Mejor dirección de fotografía

Sergio Garcia Moreno - ESTIMADOS SEÑORES

  • Mejor sonido - (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
    César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal /Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo - LA SALSA VIVE

  • Mejor canción original

Gustavo García - EL PANTERA

  • Mejor música original

Maria Linares - MATRIOSHKA
Felipe Tellez - ESTIMADOS SEÑORES

  • Mejor diseño de vestuario

Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES

  • Mejor maquillaje

Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES

  • Mejor diseño de producción

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES

  • Mejores VFX

Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR

  • Mejor montaje

Maria Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes - LA SALSA VIVE

  • Premio Macondo de honor

Gloria Triana - Directora y guionista

  • Premio Macondo a los oficios del cine

Rito Alberto Torres - Gestor cultural

Premios Macondo 2025
Premios Macondo 2025
  • Premio Macondo del público

UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios

Premios Macondo 2025
Premios Macondo 2025
  • Premio Macondo Sostenible

UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios

