Preocupa el estado de salud del bebé de Tania Valencia tras su nacimiento

Tania Valencia sorprendió a todos sus seguidores tras revelar el nacimiento de su bebé.

¿Cuándo fue el nacimiento del bebé de Tania Valencia?

El 19 de septiembre, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió la emocionante noticia sobre la llegada de su hijo. Según reveló, el parto fue por cesárea y aunque llegó antes de tiempo, tanto ella como su bebé se encuentra en un buen estado de salud.

Su hermana, Cavylla Valencia, actual participante de Miss Universe Colombia, también confirmó la noticia a través de redes sociales.

Definitivamente las mujeres parimos milagros. Se creció mi manada de leones, expresó Cavylla a través de redes sociales.

¿Cómo se llama el hijo de Tania Valencia?

El hijo llamado Dominic, hace referencia o "perteneciente al Señor" o "del Señor". Es de origen latino, derivado del nombre Dominicus y está asociado a una connotación religiosa cristiana.

Cabe recordar que la actriz anunció su embarazo junto a su pareja, Daniel Marcovich. La noticia se dio a conocer en el programa matutino Buen Día, Colombia, donde también confirmó su matrimonio con el arquitecto, un acontecimiento que aseguró nunca imaginó vivir, pero que hoy la llena de ilusión al estar lista para formar una familia. Por el momento, la actriz no ha revelado detalles de su fecha de matrimonio.

Me llegó el amor de la forma más inesperada y el verdadero amor ocurre así, cuando menos lo esperas, afirmó Tania.

¿Cómo ha sido la llegada del bebé de Tania Valencia?

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una tierna fotografía de su bebé, reflejando la inmensa alegría y amor que siente por él. En la imagen se aprecia el rostro del pequeño, acompañado de un emotivo mensaje: “Llegaste”.

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre la modelo.