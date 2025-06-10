Estos son pueblos colombianos considerados como patrimonio

Viajar por Colombia es hacer un recorrido a través de siglos de historia y ninguna ruta lo demuestra mejor que la que serpentea por los municipios con reconocimiento especial.

Estos destinos han sido designados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con apoyo del Ministerio de Cultura y Fontur, para preservar su invaluable legado arquitectónico, cultural y natural.

Si alguna vez se preguntó cuáles son los pueblos que son considerados como patrimonio de Colombia, la respuesta se encuentra en un listado selecto que abarca 18 joyas esparcidas por la geografía nacional, desde los Andes hasta el Caribe.

Cada uno de estos municipios cuenta una parte fundamental de la historia del país, desde la época de la Colonia hasta hitos de la Independencia, conservando vivas tradiciones, una gastronomía única y una arquitectura que parece detenida en el tiempo.

Las regiones colombianas que albergan estos tesoros coloniales

Los pueblos que son considerados como patrimonio de Colombia están distribuidos en 13 departamentos, ofreciendo una diversidad de climas y paisajes.

En Boyacá, por ejemplo, se encuentran la icónica Villa de Leyva, conocida por su inmensa plaza empedrada, y el frío y artesanal Monguí.

En Santander, los visitantes se asombran con la arquitectura de tapia pisada de Barichara y la historia de El Socorro y San Juan Girón.

Antioquia, por su parte, aporta tres pueblos: la histórica Santa Fe de Antioquia, la "ciudad madre", el cafetero Jardín y el religioso Jericó.

El listado se extiende a la Costa Caribe con Santa Cruz de Mompox, patrimonio de la humanidad por la Unesco en Bolívar, Ciénaga en Magdalena y Santa Cruz de Lorica en Córdoba.

En el centro del país, se destacan Honda (Tolima) y Villa de Guaduas (Cundinamarca). Finalmente, Caldas contribuye con Aguadas y Salamina, y el Valle del Cauca con Guadalajara de Buga, famoso por su basílica.

La lista se completa con Playa de Belén (Norte de Santander) y Pore (Casanare), sumando 18 destinos que garantizan una experiencia cultural profunda.

¿Por qué es importante visitar los pueblos patrimonio de Colombia?

Al visitar estos pueblos patrimonio de Colombia está apoyando el desarrollo económico y la sostenibilidad de estas comunidades, convirtiendo su historia en una fuente de prosperidad a través del turismo.

Al visitar cualquiera de los pueblos que son considerados como patrimonio de Colombia, contribuye directamente a la conservación de su arquitectura distintiva, sus oficios artesanales y sus costumbres autóctonas.