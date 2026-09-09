¿Qué artistas de talla mundial se presentarán en el Festival Zaquesazipa 2026?

Funza, Cundinamarca, se prepara para recibir durante 12 días una programación que reunirá música, arte y cultura con reconocidos artistas nacionales e internacionales y más de 300 talentos locales.

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La programación musical tendrá como escenario principal la Plazoleta Marqués de San Jorge, con una capacidad proyectada de entre 15.000 y 18.000 asistentes. Allí se desarrollarán tres grandes jornadas de conciertos que reunirán diferentes géneros y propuestas musicales.

La agenda incluye además teatro, danza urbana, ballet, salsa, música andina, circo contemporáneo y expresiones vinculadas con las culturas urbanas.

Durante los días del Festival, músicos, bailarines, escritores, actores, artistas visuales, artesanos, DJ, estudiantes y colectivos tendrán espacios para presentar sus trabajos y compartir con el público.

¿Cuándo es el Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa 2026?

Del 9 al 20 de septiembre se realizará la edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa 2026, uno de los encuentros culturales de mayor proyección de Cundinamarca.

El primer gran encuentro será el sábado 12 de septiembre, con la presentación de Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Lennox, quienes estarán a cargo del concierto inaugural.

La programación continuará el viernes 18 de septiembre con “Funza Góspel 2026”, una jornada que contará con Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band.

El cierre musical llegará el sábado 19 de septiembre, cuando Grupo Kvrass, Pipe Bueno, Miguel Bueno y Rey Ruiz encabezarán el concierto final del Festival.

La programación imperdible del Festival Zaquesazipa 2026

La oferta artística no estará limitada a los grandes conciertos. El Festival también contempla actividades dirigidas a las familias y diferentes públicos, con propuestas musicales y escénicas.

Entre ellas estará Tu Rockcito, agrupación ganadora del Latin Grammy, que hará parte de la programación destinada a niñas y niños. También se presentará el humorista Hassam con su espectáculo.

Uno de los protagonistas de la celebración será el talento local. Más de 300 artistas de Funza participarán el viernes 11 de septiembre en el espectáculo de apertura “Un año a la colombiana”, una puesta en escena que combinará música, danza y otras expresiones desarrolladas a partir de los procesos culturales del municipio.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, invitó a los habitantes del municipio a apropiarse del Festival y acompañar a los artistas locales, al tiempo que extendió la convocatoria a visitantes de otras partes de Colombia.

El Zaquesazipa 2026 también tendrá una programación que irá más allá de la música. El público podrá encontrar el Festival Literario Escrituras Vivas, el Salón de Artistas Funzanos, exposiciones patrimoniales, encuentros de vigías del patrimonio y muestras artesanales y gastronómicas.

La programación completa del Festival Zaquesazipa 2026 estará disponible en www.zaquesazipa.com y en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Funza.