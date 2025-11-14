¡Asustaron a La Liendra en Armero! El influencer mostró suceso paranormal: video viral

La Liendra mostró un suceso paranormal en su visita a Armero, un momento que quedó registrado en video y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El influenciador compartió el material con sus seguidores, asegurando que él mismo quedó sorprendido al revisar las imágenes grabadas durante su recorrido por la histórica zona afectada por la tragedia de 1985.

¿Qué se ve en el video de La Liendra en Armero que inquietó a los seguidores?

El material audiovisual, difundido inicialmente en su cuenta de Instagram, muestra a La Liendra caminando por las ruinas del antiguo hospital de Armero mientras grababa escenas para su producción.

Fue en uno de esos tramos donde, según se observa, una figura oscura parece asomarse detrás de una pared, algo que él no notó en el momento, pero que se reveló al reproducir la toma en cámara lenta.

El clip utilizado para alertarlo habría sido enviado por un seguidor que captó el detalle. Al revisar el video, el influenciador reaccionó con asombro y afirmó que la figura parecía una silueta moviéndose entre los pasillos abandonados del lugar.

¿Cómo reaccionó La Liendra ante el impacto del video en Armero?

La Liendra vivió un suceso paranormal en su visita a Armero y decidió compartir su impresión con la comunidad digital que sigue de cerca sus proyectos.

Agradeció la masiva interacción en su documental, que ya supera cientos de miles de visualizaciones y miles de comentarios en menos de 24 horas.

El influenciador también invitó a quienes aún no han visto la producción a darle una oportunidad y a etiquetarlo si comparten fragmentos, con el fin de repostear sus reacciones.

Para él, este episodio no solo fue inesperado, sino que también reflejó la creciente atención que ha generado su trabajo sobre uno de los lugares más recordados de la historia reciente del país.