Reconocida cantante hará un baby shower benéfico: busca obtener donaciones

La influencia de los artistas musicales es de suma relevancia dentro de las sociedades actuales por lo que millones de fanáticos aseguran esperar comportamientos intachables por parte de sus más grandes ídolos.

Por esto, las obras benéficas siempre han dado de qué hablar, pues son cientos de seguidores los que cuestionan las grandes cantidades de dinero que estos artistas poseen y sus aportes con las comunidades más vulnerables.

Cantante hará un baby shower benéfico

En esta oportunidad, se trata de la cantante Natti Natasha, quien actualmente se encuentra en avanzado estado de embarazo. En las horas más recientes, la dominicana realizó un inesperado anuncio, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde explicó que, por primera vez, el baby shower de su bebé iba a ser un momento que compartiría con su amplia fanaticada.

Pese a que prometió ser una experiencia que sus seguidores podrán vivir, de manera gratuita, la mujer explicó que la única condición para ingresar al recinto será presentar una donación dentro de la cual se aceptarán productos como comida enlatada, juguetes, ropa, entre otros víveres. Dichas donaciones serán recolectadas y enviadas a entidades benéficas de las comunidades más vulnerables en Puerto Rico.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 28 de septiembre en ‘The Mall of San Juan’, exclusivo centro de comercio, ubicado en San Juan de Puerto Rico. Así mismo, la intérprete de ‘Criminal’ reveló que dicha fiesta contará con la participación de diferentes artistas musicales, animadores, ilusionistas, música en vivo, entre otras sorpresas.

Con la celebración se busca recaudar la mayor cantidad posible de víveres y hacer partícipes a los seguidores de la mujer en uno de los momentos más esperados de su embarazo, pues la mujer está a unos cuantos meses de dar a luz a su segundo hijo.

RELACIONADO Yina Calderón reveló la cantidad de cirugías a las que se ha sometido para reconstruir sus glúteos

Nati Natasha luce su segundo embarazo en tarima

Por otro lado, la cantante no ha parado de compartir instantáneas y videos en los que se le observa disfrutando en familia de su segundo embarazo. Aunque hizo una pausa en su carrera musical, pues tuvo que posponer su gira internacional hasta el 2026, se ha mostrado más feliz que nunca.

No obstante, su estado no le ha impedido subir a la tarima ya que la mujer tuvo la oportunidad de participar en los dos conciertos que hizo el cantante Silvestre Dangond en la ciudad de Bogotá.