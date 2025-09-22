CANAL RCN
Tendencias

Reconocido presentador colombiano fue víctima de robo en su propia casa

A través de sus redes sociales, Salomón Bustamante relató el difícil momento que vivió tras ser víctima de un robo.

Robo
Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
09:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reconocido periodista Salomón Bustamante, quien se encuentra involucrado por distintas polémicas, reveló que fue víctima de robo en su propia casa.

Salomón Bustamante rompió silencio sobre su vida sentimental: "Dedicado a estar solo"
RELACIONADO

Salomón Bustamante rompió silencio sobre su vida sentimental: "Dedicado a estar solo"

¿Cómo fue el robo que enfrentó Salomón Bustamente?

A través de sus redes sociales, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Salomón Bustamante reveló que había sido víctima de robo en su propia casa. Esto sucedió en la noche del domingo 21 de septiembre, donde decidió utilizar una aplicación de domicilios para pedir algo de comer, aunque recibió una notificación que le informaba que su entrega ya había sido efectiva, todo parece que no fue así.

Además, el dinero había sido descontado de su tarjeta luego de que el domiciliario compartiera la fotografía que ya había dejado el domicilio dentro de su portería del conjunto.

Se acaba de robar mi pedido. Este señor dejó a mi edificio, tomó la foto desde afuera, me descontaron el dinero y yo sé que con una aplicación tan grande no me va a contestar (la denuncia), pero ojalá te comas esa vaina y no te dé diarrea esta noche, expresó Salomón.

 

Laura de León, la actriz de la novela 'Todo es prestao' deslumbra con su buen corazón
RELACIONADO

Laura de León, la actriz de la novela 'Todo es prestao' deslumbra con su buen corazón

¿Cuál fue la reacción de los seguidores tras el robo de Salomón Bustamente?

Claramente, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos de ellos, comentaron que han vivido ese tipo de experiencias con aplicativos que ofrecen servicio de restaurante.

También, le aconsejaron que debería desvincular sus tarjetas a las aplicaciones, ya que podía ser una estafa de robo muy común en los ciudadanos.

Preocupa el estado de salud del bebé de Tania Valencia tras su nacimiento
RELACIONADO

Preocupa el estado de salud del bebé de Tania Valencia tras su nacimiento

¿Salomón Bustamante terminó su relación con Laura de León?

Salomón Bustamante se vio envuelto en una polémica junto a su pareja, Laura de León, luego de que comenzaran a circular rumores sobre una posible separación. Las especulaciones surgieron porque ya no se les veía juntos ni compartían momentos en redes sociales.

Estos comentarios crecieron rápidamente en las plataformas digitales, lo que llevó a que la pareja tuviera que pronunciarse. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el fin de su matrimonio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¿Fin de los rumores?: Karina García tiene participación en la nueva canción de Altafulla y genera sensación

La casa de los famosos

Preocupa el estado de salud del bebé de Tania Valencia tras su nacimiento

Artistas

"Puedo quedar en silla de ruedas": Esperanza Gómez, con preocupación, habló de su estado de salud

Otras Noticias

Ciclismo

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 3 del Clásico RCN 2025, hoy lunes 22 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 3 del Clásico RCN 2025: 182,3 km entre El Santuario y Puerto Salgar. Alejandro Osorio defiende la camiseta amarilla.

Bogotá

Así fueron las primeras 48 horas de vida de Wayra, la cóndor de los Andes

La Fundación Parque Jaime Duque celebra el nacimiento de Wayra, una cría de cóndor que se suma al programa de conservación de esta especie amenazada en los Andes.

Dólar

El dólar en Colombia sigue en sus niveles más bajos del año: así se cotiza este 22 de septiembre

Artistas

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

Alimentos

Kéfir, el superalimento probiótico que mejora tu salud intestinal