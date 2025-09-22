Reconocido presentador colombiano fue víctima de robo en su propia casa

El reconocido periodista Salomón Bustamante, quien se encuentra involucrado por distintas polémicas, reveló que fue víctima de robo en su propia casa.

¿Cómo fue el robo que enfrentó Salomón Bustamente?

A través de sus redes sociales, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Salomón Bustamante reveló que había sido víctima de robo en su propia casa. Esto sucedió en la noche del domingo 21 de septiembre, donde decidió utilizar una aplicación de domicilios para pedir algo de comer, aunque recibió una notificación que le informaba que su entrega ya había sido efectiva, todo parece que no fue así.

Además, el dinero había sido descontado de su tarjeta luego de que el domiciliario compartiera la fotografía que ya había dejado el domicilio dentro de su portería del conjunto.

Se acaba de robar mi pedido. Este señor dejó a mi edificio, tomó la foto desde afuera, me descontaron el dinero y yo sé que con una aplicación tan grande no me va a contestar (la denuncia), pero ojalá te comas esa vaina y no te dé diarrea esta noche, expresó Salomón.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores tras el robo de Salomón Bustamente?

Claramente, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos de ellos, comentaron que han vivido ese tipo de experiencias con aplicativos que ofrecen servicio de restaurante.

También, le aconsejaron que debería desvincular sus tarjetas a las aplicaciones, ya que podía ser una estafa de robo muy común en los ciudadanos.

¿Salomón Bustamante terminó su relación con Laura de León?

Salomón Bustamante se vio envuelto en una polémica junto a su pareja, Laura de León, luego de que comenzaran a circular rumores sobre una posible separación. Las especulaciones surgieron porque ya no se les veía juntos ni compartían momentos en redes sociales.

Estos comentarios crecieron rápidamente en las plataformas digitales, lo que llevó a que la pareja tuviera que pronunciarse. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el fin de su matrimonio.