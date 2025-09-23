CANAL RCN
Famoso restaurante colombiano regalará comida todos los martes

El anuncio del restaurante generó curiosidad entre los habitantes de las principales ciudades del país.

Foto: Qbano

septiembre 23 de 2025
05:10 p. m.
Sándwich Qbano, una de las cadenas de comida rápida más reconocidas de Colombia, lanzó una innovadora campaña para cautivar a nuevos clientes y fidelizar a los que ya hacen parte de su comunidad. La marca anunció que, hasta el próximo 7 de octubre, todos los martes ofrecerá un ‘sándwich especial personal’ gratis a quienes adquieran cualquiera de los combos disponibles en su menú.

Esta estrategia busca no solo aumentar el tráfico en sus puntos de venta, sino también ofrecer un valor agregado a quienes disfrutan de su propuesta gastronómica.

La empresa destacó que la promoción estará activa en todos los restaurantes Qbano a nivel nacional, lo que permite a clientes en distintas ciudades disfrutar del beneficio sin restricciones geográficas. Con esta iniciativa, la marca reafirma su interés por mantenerse cerca de los consumidores en un mercado cada vez más competitivo.

Condiciones para acceder a la promoción

Para participar en esta dinámica, el cliente únicamente debe comprar uno de los combos de la carta, sin importar su valor. Con esa adquisición, automáticamente recibirá un sándwich adicional de forma gratuita. Cabe resaltar que la promoción se limita a los días martes dentro del periodo de vigencia de la campaña y no es acumulable con otras ofertas vigentes.

La marca invitó a sus seguidores a consultar los términos y condiciones en sus canales oficiales para conocer todos los detalles y evitar confusiones al momento de redimir el beneficio.

Una estrategia para atraer más comensales

Con esta apuesta, Sándwich Qbano busca incentivar las visitas entre semana, un momento que suele registrar menor afluencia en el sector de restaurantes. Además, la compañía espera que los clientes que prueben su producto gratuito se animen a regresar y explorar otras opciones del menú.

Esta clase de campañas no solo dinamizan las ventas, sino que fortalecen el vínculo emocional entre la marca y el consumidor, convirtiéndose en una oportunidad para atraer nuevas audiencias y reforzar la fidelidad de quienes ya son clientes habituales.

