ATENCIÓN: Sebastián Ayala, el también cantante de música popular, sufrió un aparatoso accidente de tránsito

El artista reveló qué fue lo sucedió y cuál es su estado de salud.

enero 11 de 2026
10:59 a. m.
En la mañana de este 11 de enero de 2026, en la vía que comunica a Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta, se accidentó Sebastián Ayala, el artista de música popular.

Sebastián, que interpreta 'Mi decisión' junto a Jhonny y Andy Rivera, mostró que su camioneta quedó a un costado de la vía y que la parte de adelante quedó completamente afectada.

Además, explicó qué fue lo que sucedió y reveló cuál es su estado de salud y el de sus acompañantes.

Este fue el testimonio de Sebastián Ayala, el cantante de música popular, tras el accidente de tránsito que sufrió

De acuerdo con lo que afirmó Sebastián Ayala en redes sociales, un bus los sacó de la vía y se fugó. En consecuencia, las autoridades policiales ya están trabajando para localizarlo.

"Nos acabamos de accidentar, miren. Un bus de la empresa Brasilia nos botó para el otro lado de la vía, se escapó y estamos buscándolo en este momento", comenzó expresando.

"Gracias a Dios solo tenemos una persona lesionada. Estamos todos aporreados, pero no fue nada grave", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Sebastián Ayala tras el accidente de tránsito

Luego del video publicado por Sebastián Ayala, sus seguidores le pidieron que se cuide y agradecieron porque la situación no pasó a mayores.

"Sebas, gracias a Dios estás bien", "Dios los proteja", "calma 2026", "padre santo", "cuídense mucho" y "no queremos más malas noticias", han sido algunos de los comentarios.

 

