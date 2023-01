Shakira y el éxito van de la mano: récords en YouTube y Twitter

La cantante colombiana Shakira se volvió tendencia mundial el miércoles, luego de su colaboración con el productor argentino Bizarrap en una canción que terminó siendo una tiradera contra su expareja Gerard Piqué.

Inundando las redes sociales por la letra de su nueva canción y la cual apunta totalmente al exfutbolista español y a su nueva pareja Clara Chía. Shakira en los últimos dos días se mantiene en lo alto de Twitter y además, también el video de la canción ha sido número uno en la plataforma de música YouTube.

La misma cantante colombiana hizo eco de su éxito en las redes sociales y en su cuenta de Twitter citó una cuenta fan en la cual se afirmó que con más de dos millones de tuits, Shakira continúo siendo la tendencia mundial número uno tras el lanzamiento de su canción junto a Bizarrap.

Luego de dominar Twitter desde su canción, donde además varios fragmentos de su canción se han vuelto en numerales y han estado dentro de las primeras diez tendencias en Colombia y en otros países, Shakira también se volvió protagonista en YouTube, donde la cuenta Pop Base afirmó que “la sesión Bizarrap de Shakira rompe el récord del debut más grande de cualquier canción latina en la historia de YouTube con 50 MILLONES de visitas en 24 horas”.

