Shakira eliminó frase contra Piqué de canción con Bizarrap: ¿cuál era?

El 11 de enero el mundo de la música se revolucionó con el estreno de la canción ‘BZRP Music Sessions #53’, que realizó la cantante colombiana Shakira en colaboración con el argentino Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvas, no quiero otra decepción. Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato, que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa´ tipos como tú…”, son algunas de las frases que entona la artista barranquillera en dicho tema musical.

La canción generó desde enero revuelo en el entorno de la farándula por las duras frases de Shakira a Piqué, con quien tienes dos hijos y terminó su relación el año pasado, tras haberse conocido en 2010.

La frase que eliminaron de la versión inicial

Aunque las palabras de Shakira a Piqué en la mencionada canción son polémicas, había otra que fue eliminada, según reveló Keityn, uno de sus compositores, en entrevista con Molusco TV. Confesó que, para prevenir más disgustos con el exfutbolista del Barcelona, eliminaron una frase.

“Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (…) Cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos”, aseguró Keityn.

Según se conoció, “a ese ají le falta más pique” fue la frase que eliminaron de la canción, que sí conservó, entre otras, “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro, un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también”.

Cifra récord

Desde su lanzamiento, la canción ‘BZRP Music Sessions #53’ supera los 610 millones de reproducciones en YouTube. Shakira ahora vive en Miami y Gerard Piqué sostiene una relación sentimental con Clara Chía.