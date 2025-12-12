Shakira rompe récords y su gira se consolida como una de las más taquilleras de la historia

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se ha consolidado como una de las más taquilleras de la historia, marcando un precedente dentro de la industria musical latina.

¿Cuánto dinero ha recaudado la gira?

El espectáculo continúa arrasando a medida que avanza por América Latina. Según el más reciente informe de Billboard, la barranquillera lidera el Boxscore de fin de año en la región, superando a varias de las giras más importantes del continente.

Los datos publicados ubican a Shakira en lo más alto de un ranking en el que, durante 2024, solo cinco artistas latinos lograron superar la barrera de los 100 millones de dólares en recaudación: Luis Miguel, Bad Bunny, Karol G, RBD y Aventura.

En el periodo evaluado, la gira de Shakira superó los 300 millones de dólares, convirtiéndose en la gira femenina latina más taquillera registrada hasta ahora. En total, el tour acumula 327 millones de dólares y más de 2,5 millones de boletos vendidos en tan solo sus primeras etapas.

Shakira rompe tendencia en el mundo

Billboard destaca que la artista rompió tendencias y se convirtió en la gran excepción del mercado. Hasta la fecha del reporte, se habían realizado 64 conciertos, sumando ingresos por 327,4 millones de dólares.

El impulso del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado por Sony Music Latin, que debutó en el puesto Nº 1 de Top Latin Albums y Top Latin Pop Albums, junto con el fenómeno viral de Soltera, transformaron el panorama.

En cuestión de meses, el nombre de Shakira dominó listas musicales, redes sociales, plataformas digitales y, sobre todo, las taquillas del tour.