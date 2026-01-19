CANAL RCN
Confesión de Yeison Jiménez: presunta brujería y lo que sentía en su cuerpo

Yeison Jiménez reveló presunta brujería, advertencias espirituales y una experiencia que lo marcó profundamente: video viral.

enero 19 de 2026
02:48 p. m.
En medio de la conmoción que rodea el nombre de Yeison Jiménez, en las últimas horas volvió a tomar fuerza un episodio del pasado que hoy adquiere una nueva dimensión.

En una entrevista con el propio cantante le mencionaron abiertamente sobre advertencias espirituales, presuntos trabajos de brujería en su contra y una experiencia que, según él, lo marcó profundamente.

El video, que circula nuevamente en redes sociales, corresponde a una charla informal sostenida en 2023. Allí, el artista relató un momento que describió como inexplicable desde lo físico, pero contundente desde lo emocional.

Sus palabras han generado múltiples reacciones entre seguidores, creyentes y usuarios que hoy reinterpretan ese testimonio a la luz de los recientes acontecimientos que rodean su nombre.

Las advertencias espirituales que había tenido Yeison Jiménez

Durante la conversación, Yeison Jiménez explicó que, aunque no escuchó un mensaje verbal claro, sí percibió una sensación corporal intensa que lo llevó a pensar que estaba frente a una manifestación espiritual de parte de la Virgen María.

Describió cómo sintió un recorrido de energía desde los pies hacia el cuerpo, una experiencia que incluso le provocó temor por la intensidad del momento.

La mujer que dialogaba con él aseguró, en ese espacio, que el artista estaba siendo cubierto y protegido, y que no debía olvidar ciertas promesas espirituales que, según ella, había hecho.

También le manifestó que personas sin especificar quiénes tenían fe en su misión y en el camino que aún debía recorrer.

Jiménez, por su parte, reconoció que en múltiples ocasiones se sentía afectado tras sus presentaciones, asegurando que los conciertos lo dejaban cargado de energías que no siempre lograba manejar con facilidad.

Impactante video de Yeison Jiménez tras su muerte

A estas declaraciones se sumó un mensaje publicado por una página conocida como Los Exorcistas de Jesús, donde se afirma que al cantante le habrían advertido tiempo atrás sobre supuestos actos de brujería en su contra y señalaron que su propósito espiritual habría sido interrumpido antes de cumplirse.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores continúan rindiendo homenaje al artista. En Manzanares, Caldas, su tierra natal, se anunció la realización de una eucaristía en su honor, como parte de los actos de despedida.

