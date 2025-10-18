CANAL RCN
Karina García terminó con oxígeno tras fuerte pelea contra Karely Ruiz en el Stream Fighters 4

La pelea entre Karina García y Karely Ruiz en el Stream Fighters 4 fue una de las más intensas. La colombiana terminó exhausta y necesitó oxígeno tras perder el combate.

Karina García vs. Karely Ruiz
Foto: Captura de pantalla transmisión Westcol

octubre 18 de 2025
09:24 p. m.
El Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer colombiano Westcol, encendió la noche del sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde más de 15 mil espectadores vibraron con los enfrentamientos entre creadores de contenido de toda Latinoamérica.

Comenzó Stream Fighters 4: Link para ver en VIVO la pelea de Yina Calderón vs. Andrea Valdiri
Entre las peleas más comentadas estuvo la de la colombiana Karina García, ex participante de La Casa de los Famosos, contra la mexicana Karely Ruiz, reconocida creadora de contenido que llegó como invitada especial.

Así fue la pelea entre Karina vs. Karely Ruiz

Desde su aparición, Karina García se robó la atención al ingresar al cuadrilátero acompañada por la cantante Yailín “La Más Viral”, lo que desató los aplausos del público. Sin embargo, una vez sonó la campana, el espectáculo se convirtió en una batalla sin tregua.

El polémico mensaje de Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4
Ambas peleadoras salieron con fuerza desde el primer asalto. Karina aprovechó su fortaleza física y altura para presionar a la mexicana, mientras que Karely Ruiz demostró mayor técnica y precisión en sus golpes.

Los primeros dos rounds fueron intensos, pero el desgaste se hizo evidente en el tercero.

Karely Ruiz venció y Karina terminó con oxígeno

En el último asalto, Karely Ruiz tomó el control del combate. La mexicana acorraló a Karina contra las cuerdas, dejando sin reacción a la colombiana, que terminó visiblemente agotada y sin aliento.

¿Karina García o Karely Ruiz? IA predice quién sería la ganadora en Stream Fighters
Antes de que finalizara el tercer round, el árbitro detuvo la pelea y declaró la victoria para Karely Ruiz, mientras Karina García tuvo que recibir oxígeno en su esquina ante los aplausos del público, que reconoció el esfuerzo y la entrega de ambas competidoras.

