¿Andrea Valdiri o Yina Calderón? IA predice quién sería la ganadora en ‘Stream Fighters’

La esperada pelea de ‘Stream Fighters’ está cada vez más cerca.

Después de varios meses de preparación, Andrea Valdiri y Yina Calderón finalmente se enfrentarán en el ring.

¿Cuándo será la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

El combate se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus, bajo la organización del streamer Westcol. Además del enfrentamiento entre las influenciadoras, el evento contará con otras estrellas como Karina García, Karely Ruiz, Shelao, Belosmaki, Cristorata, Mica Ybañez, The Nino, Joaquín Pérez y May Osorio.

“Ellos no vinieron a hablar… vinieron a pelear. Seis combates, doce peleadores”, se lee en el mensaje oficial del evento.

Cabe destacar que Yina y Andrea se reunieron previamente con Westcol para confirmar su participación. Su combate contará con tres rounds. Los fanáticos podrán disfrutarlo en vivo desde Bogotá o a través de la transmisión por Kick, en el perfil oficial de Westcol.

¿Cómo se preparan Yina Calderón y Andrea Valdiri para ‘Stream Fighters’?

Por su parte, Yina Calderón ha compartido en sus redes sociales los detalles de su entrenamiento, mostrando su disciplina y constancia desde el inicio del proceso.

Mientras tanto, Andrea Valdiri también ha revelado que se ha estado preparando intensamente, con entrenamientos físicos y mentales para llegar en su mejor forma al evento.

¿Quién será la ganadora de ‘Stream Fighters’, según la IA?

Luego de realizar una predicción, la Inteligencia Artificial (IA) reveló que Andrea Valdiri tiene una gran ventaja debido a su excelente condición física y a la constancia que ha demostrado durante su preparación.

Según el análisis, Valdiri cuenta con mayores probabilidades de llevarse la victoria, aunque no se descarta que Yina Calderón sorprenda con un golpe inesperado y logre cambiar el rumbo de la pelea.

En cualquier caso, la expectativa entre los seguidores de ambas influenciadoras es alta, y el enfrentamiento promete ser uno de los momentos más comentados del evento 'Stream Fighters 4'.