Tom Holland sufrió una contusión en medio de las grabaciones de Spider-Man 4

El reconocido actor británico ha preocupado a sus más fieles fanáticos al haber sufrido una importante contusión mientras se encontraba en el set de grabación de la cuarta entrega de la famosa película del Hombre Araña.

Aunque no hay mayores detalles sobre su estado de salud actual, su padre confirmó que se alejará de las grabaciones por un periodo de tiempo.

RELACIONADO Karol G celebra su llegada al cabaret Crazy Horse en París con inédito regalo viral

Tom Holland sufre contundente accidente

Según The Sun, el actor tuvo que ser trasladado al servicio de urgencias mientras se encontraba grabando una escena de alto impacto por lo que al caer recibió un fuerte e importante golpe en su cabeza. De esta manera, las grabaciones de la famosa película tuvieron que ser suspendidas por lo que un doble de acción también habría sido atendido por el hecho.

Según reportó The Hollywood Reporter, el actor experimentó una conmoción cerebral a raíz del fuerte golpe que su cabeza sufrió. En medio de un evento en el que se realizó una cena benéfica, el padre de Holland confirmó que su hijo estaría por fuera de los rodajes y retomaría sus labores en unos días, de modo que, hasta el momento, no hay novedades en la fecha de estreno de la película que tiene previsto salir el próximo 31 de julio de 2026.

No obstante, el asunto ha generado gran conmoción entre sus seguidores, pues varios han expresado su conmoción al no tener un pronunciamiento oficial por parte del también director.

Hasta el momento, la más reciente aparición del hombre se realizó en la misma cena benéfica en la que su padre reveló detalles sobre el accidente ya que iba acompañado de su prometida Zendaya. Sin embargo, ambos actores se retiraron en la mayor brevedad posible por lo que algunos fanáticos lo asociaron con su actual estado de salud.

RELACIONADO Reconocido cantante del género urbano confirmó su retiro definitivo de la música

Spider - Man: Brand New Day

Este filme es uno de los más esperados por parte de los más fieles fanáticos de este personaje del universo de Marvel. Esta se trata de la cuarta entrega, en solitario, de dicho universo cinematográfico.

En la trama de esta nueva versión se espera que Peter Parker demuestre otros intereses como ir a la universidad y dejar de lado su traje. No obstante, nuevas amenazas lo llevan a romper su promesa de nunca más volver a ser el particular y querido superhéroe.