¿Nueva rivalidad? 'Toxi Costeña' no se guardó nada y criticó de frente a Yina Calderón por hablar mal de ella

En la segunda función del cine de La Casa de los Famosos Colombia, que se presentó en la gala del 1 de abril, se mostró que entre las 'chicas fuego' han hablado mal de ellas a las espaldas.

Durante una de las escenas, se puso en evidencia que Yina Calderón criticó fuertemente a Karina García por la cercanía que intentó tener con José Rodríguez tras la eliminación de Yaya Muñoz.

Además, también se mostró otra conversación en la que Yina Calderón, en una conversación con Lady Tabares, acusó a 'La Toxi Costeña' de tener una 'actitud sobradora' por haber obtenido la votación más alta en una de las jornadas de eliminación.

En consecuencia, cuando Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron a 'La Toxi Costeña' sus opiniones de la película, ella no ocultó su sentir y criticó a Yina Calderón y a Lady Tabares por opinar de ella a las espaldas.

Video: así fue la crítica que 'La Toxi Costeña' le hizo a Yina Calderón tras finalizar el cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Cada una de las películas tuvo su viaje. Yo creo que Yina y Lady, si tenían ese sentir, antes de hablarlo debieron decírmelo a mí y preguntarme porque yo nunca he tenido ningún rollo con los porcentajes", aseguró 'La Toxi Costeña' frente a todos los participantes.

"Yo me alegro y me sorprendo cada vez más porque esto me lo disfruto", agregó la creadora contenido.

En ese momento, Yina Calderón la interrumpió y le manifestó que, presuntamente, ella sí le hizo el comentario de manera personal. Por lo tanto, 'La Toxi Costeña' le indicó que entonces todo debió quedar ahí.

¿Qué más dijo 'La Toxi Costeña' tras el cine en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En esta función también se mostró que Melissa Gate, en una conversación que se llevó a cabo en la barbería, dio a entender que todas las 'chicas fuego' acataban las órdenes de Yina Calderón.

Por lo tanto, 'La Toxi Costeña' aseguró que ella toma sus decisiones de manera personal, a pesar de la cercanía que ha tenido con las 'chicas fuego' durante la competencia.

"Yo no siento que imite a Yina para nada, yo tomo mis propias decisiones, peleo con el que quiero, trato a las personas según mi consideración y nadie me manda. Yo no soy pollito de nadie", enfatizó.