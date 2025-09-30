CANAL RCN
Tendencias

Bares colombianos en The World's 50 Best Bars 2025: tres joyas nacionales brillan en el top 100 mundial

La imparable escalada de los bares colombianos en The World's 50 Best Bars 2025

Tres bares colombianos en The World's 50 Best Bars 2025
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:23 p. m.
Colombia confirma su ascenso en la escena global de la coctelería. El prestigioso ranking The World’s 50 Best Bars 2025 reveló su lista ampliada, que incluye los puestos del 51 al 100, y en ella, la bandera nacional ondea con tres importantes menciones.

Este reconocimiento subraya que la creatividad y la audacia de la barra local están resonando fuerte más allá de las fronteras, codeándose con establecimientos legendarios de ciudades como Londres, Barcelona y Nueva York.

Los bares colombianos The World's 50 Best Bars 2025 se han posicionado como referentes de una nueva era de mezclas y experiencias.

Bares colombianos ingresaron en la lista de The World's 50 Best Bars 2025

El listado demostró una distribución geográfica fascinante dentro del país.

Medellín, la capital antioqueña, celebró una entrada triunfal con dos establecimientos que se incorporan por primera vez al selecto grupo.

Mamba Negra (puesto 81) y Bar Carmen (puesto 100) son las novedades que evidencian la creciente sofisticación de la vida nocturna de la ciudad de la eterna primavera.

Por su parte, Bogotá sostiene con firmeza su reputación en la bartendería global. La Sala de Laura se ubica en el puesto 68, logrando figurar en esta exigente selección por cuarto año consecutivo. Esta persistencia es prueba irrefutable de la calidad consistente de su propuesta.

La presencia de estos bares colombianos The World's 50 Best Bars 2025 es parte de una oleada de 16 nuevas incorporaciones y resalta el dinamismo de la región, que comparte honores con propuestas de 34 ciudades de todo el mundo.

Este logro no solo es un orgullo para los propietarios y bartenders, sino que también pone a Colombia en el mapa como un destino obligado para los amantes de la coctelería de autor.

El ranking principal, del 1 al 50 se revelará el 8 de octubre a través del canal de 50 Best TV en YouTube.

