Uniformes usados de la Policía renacen en manos de mujeres trans amazónicas como propuesta de moda social

Un ejercicio académico terminó convirtiéndose en una apuesta social en Colombia. El programa de Diseño de Modas de la Universidad ECCI presentó Proyecto Cuerpas, una iniciativa que transforma uniformes en desuso de la Policía Nacional en piezas textiles cargadas de significado, construidas en conjunto con Las Tupanas Amazónicas, un colectivo de mujeres trans indígenas originarias del Amazonas.

Lo que podría verse como un proyecto de moda se consolidó como un espacio de reparación simbólica, diálogo intercultural y reconocimiento de identidades históricamente invisibilizadas.

Proyecto de moda se convirtió en una apuesta social

El punto de partida fue una investigación sobre moda circular y reconstrucción textil. Sin embargo, la dinámica cambió cuando estudiantes y docentes decidieron trabajar directamente con Las Tupanas, quienes compartieron cómo un uniforme puede representar miedo, vigilancia o discriminación en sus territorios.

A partir de ese intercambio, se creó un laboratorio de co-creación donde la técnica académica se mezcló con los relatos y vivencias del colectivo.

Allí, cada fragmento de tela dejó de ser simple material para convertirse en un soporte de memoria y resistencia.

Los uniformes que conservan bolsillos, costuras y rastros de su uso original fueron intervenidos desde una estética que exalta la autonomía, la diversidad y la fuerza de las identidades trans indígenas.

¿Cómo trabajaron los semilleros de la ECCI?

El proyecto integró el trabajo de tres semilleros de la ECCI:

Tematikario analizó tendencias glocales y referentes visuales para definir paletas, texturas y simbolismos.

Bitácora documentó los encuentros con Las Tupanas, escuchando sus historias y transformándolas en insumos para el diseño.

Patronaje Experimental reconstruyó las prendas aplicando técnicas de deconstrucción textil, upcycling y experimentación volumétrica.

Más allá de lo creativo, Proyecto Cuerpas propone una reflexión profunda sobre sostenibilidad y reutilización. Darles una nueva vida a los uniformes también permitió evitar desechos y abrir una conversación sobre las historias que cargan los objetos y la posibilidad de sanarlas a través del arte.

La Policía Nacional entregó los uniformes en desuso, un gesto que permitió un puente simbólico entre instituciones y comunidades tradicionalmente alejadas.

“Cuando transformamos un uniforme, también transformamos una historia”, explicó Liliana Benavides, líder del proyecto, al destacar el potencial del textil como lenguaje universal para hablar de identidad, territorio y género.

Las estudiantes continúan desarrollando nuevas piezas, investigando técnicas artesanales amazónicas y fortaleciendo el diálogo entre moda, territorio y diversidad.