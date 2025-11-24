James Rodríguez compartió momentos íntimos con sus hijos en vacaciones: fotos emotivas

Las vacaciones de James Rodríguez se hicieron viral en las redes tras publicar fotografías junto a sus hijos, Salomé y Samuel.

Las fotos, divulgadas en su cuenta oficial de Instagram, lograron gran impacto entre sus seguidores, quienes celebraron ver al jugador en un ambiente completamente relajado y lejos de los compromisos deportivos.

En las imágenes, el mediocampista aparece disfrutando de un destino de playa con aguas claras y un entorno perfecto para desconectarse.

Aunque evita revelar detalles de su vida privada, esta vez permitió un vistazo a momentos íntimos en compañía de sus hijos, lo que desató una oleada de comentarios positivos y muestras de cariño por parte de los fanáticos.

Las fotografías muestran a James y a sus hijos recién salidos del mar, felices y con expresiones de tranquilidad absoluta. Además, se aprecia que realizaron actividades como kayak, una experiencia que suele ser parte de sus rutinas familiares durante los recesos deportivos.

James Rodríguez disfruta de sus vacaciones junto a sus hijos

El '10' de la Selección Colombia aprovecha al máximo estos días de descanso para compartir tiempo de calidad con Salomé y Samuel antes de retomar sus retos profesionales.

Como es tradición, el futbolista busca reunirse con ambos durante las temporadas de pausa, sin importar en qué parte del mundo se encuentre su calendario deportivo.

El lugar elegido, aunque mantenido en reserva, parece ser un paraíso tropical ideal para escapar del ruido mediático. La tranquilidad del paisaje y el ambiente familiar capturado en las imágenes reflejan que estas vacaciones de James Rodríguez fueron una oportunidad perfecta para desconectar del ritmo competitivo.

Seguidores de James reaccionar a las fotos del futbolista

Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y afecto. Los fanáticos celebraron ver al jugador disfrutando como padre, destacando la relación cercana que mantiene con sus hijos.

Comentarios como “Un papá ejemplar”, “El 10 también merece descanso” y “Qué familia tan hermosa” se hicieron recurrentes en la publicación.

Por ahora, el futbolista no ha ofrecido más información sobre el viaje, pero los seguidores siguen atentos a nuevas actualizaciones que permitan conocer más de esta escapada familiar.

Lo cierto es que las vacaciones de James Rodríguez una vez más dejan en evidencia su faceta más humana: la de un padre que valora cada momento al lado de sus hijos.