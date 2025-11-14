¿Desconfianza?: Valentina Taguado manifiesta su inconformidad con las sugerencias de la chef Belén

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a semanas de llegar al final de la competencia por lo que los seis participantes, que se mantienen en la cocina más famosa del país, manifestaron su gran emoción al llevar puesta la famosa filipina que acompañará a los últimos cuatro finalistas de la competencia.

No obstante, algunas dudas han surgido con respecto a las técnicas utilizadas por los chefs, pues varios famosos han manifestado, en varias ocasiones, no comprender la totalidad de los comentarios que estos hacen en la competencia.

RELACIONADO Reconocido actor colombiano le propuso matrimonio a su novia

Valentina Taguado cuestiona técnicas de la chef Belén

La famosa locutora vivió un incómodo momento al encontrarse, en medio del más reciente reto individual, confundida ante las recomendaciones por parte de la chef Belén, quien fue la cocinera que direccionó el reto para presentar los platillos ante Rausch y Zubiría.

En medio de la estación, la mexicana le sugirió a la mujer preparar un coulis para complementar su plato. No obstante, Taguado expresó su inconformidad con dicha sugerencia ya que manifestó que la mayoría de sus compañeros preparan este platillo.

Ante los evidentes gestos que evidenciaron su disgusto, pues la chef dio inicio a la explicación de la receta, la locutora expresó que iba a tomar la decisión de hacerle caso a la chef ya que tampoco tenía mejores ideas para complementar su preparación.

Este suceso se une a una serie de comentarios hechos por parte de los participantes, quienes, en diferentes ocasiones, manifestaron su incertidumbre al seguir las recomendaciones por parte de los jueces.

RELACIONADO Hijos de Shakira hicieron inédita confesión durante el estreno de la película Zootopia 2

Michelle toma decisiones en MasterChef

Por otro lado, la modelo sorprendió a sus compañeros de competencia al hacer uso de la reciente ventaja que obtuvo por lo que sus demás compañeros manifestaron su angustia ante las decisiones que podrían perjudicar su tiempo en la cocina.

De esta manera, Michelle fue quien decidió las verduras que se iban a utilizar en el reto, de modo que, distribuyó los ingredientes. Pese a que todos dieron por finalizada la ventaja, Claudia Bahamón interrumpió el reto para manifestar que la mujer tendría que tomar una nueva decisión.

Por esto, la actriz tuvo la responsabilidad de hacer que dos de sus compañeros cambiaran de estación. Dicha elección afectó a Alejandra y Violetta, quienes manifestaron su preocupación y asombro ante la determinación de la mujer.