Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 afirmó que tiene esquizofrenia

El participante se sinceró y dio a conocer detalles de la condición mental con la que vive.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 13 de 2026
04:08 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia ya se han tomado el tema de conversación en todas las redes sociales por lo que su gran estreno logró ser todo un éxito que ha llevado a cientos de colombianos a interesarse en la vida de cada una de sus celebridades.

Por esto, varios jugadores ya se han sincerado al revelar detalles inéditos de sus vidas, pues muchos han explicado su interés en que el público colombiano los pueda conocer sin filtros.

Participante revela que posee esquizofrenia

El primer capítulo del exitoso reality del Canal RCN ya ha generado miles de reacciones en redes por lo que algunos internautas se han centrado en las discusiones más puntuales de la gala. Valentino Lázaro logró llevarse la atención del público, pues su enfrentamiento con Marcela Reyes generó todo tipo de comentarios entre los habitantes de la casa.

No obstante, el famoso también tuvo la oportunidad de sincerarse con algunas de sus compañeras al recalcar que saltarse horas de sueño lo lleva a tener algunos inconvenientes de salud.

“Tengo sueño, si no duermo a ciertas horas me da. Tengo esquizofrenia grado uno… solo tengo ideas en mi cabeza. Pero yo estoy medicado hace mucho tiempo”, explicó Lázaro.

Valentino Lázaro habla sobre su salud mental

Por otro lado, algunos de los fanáticos recordaron una reciente entrevista que Valentino ofreció, para el podcast ‘Hablemos de tal’, en donde explicó que fue diagnosticado con esquizofrenia tras meses de haber sufrido la pérdida de su padre.

Según su testimonio, primero experimentó distintos ataques de pánico en los que sintió taquicardia y una alteración total del estado mental. Pese a que fue diagnosticado con ansiedad y logró recibir medicación para mejorar sus síntomas, el famoso afirmó que empezó a presentar otros síntomas como el cambio de percepción sobre el tamaño de los objetos que observaba, entre otros.

“En mi caso me dan brotes psicóticos, siento que no estoy en la realidad. Siento que estoy en una realidad alterada… he aprendido a vivir con ello”, explicó.

Aunque estuvo a punto de ser internado, dio a conocer que logró enfrentar dicho brote psicótico estando con su familia, cumpliendo con sus terapias y usando la medicación que sus profesionales le recomendaron.

