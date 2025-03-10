CANAL RCN
¡VIDEO! Reconocido cantante ofreció un show gratuito en Medellín

El artista Zion sorprendió en Medellín con un concierto gratuito, donde tuvo la oportunidad de compartir de cerca con sus seguidores.

Zion
Foto Instagram

octubre 03 de 2025
03:55 p. m.
En redes sociales, el cantante Zion causó sensación al sorprender a sus seguidores con un concierto gratuito en Medellín.

¿Cómo fue el concierto de Zion en Medellín?

Zion, una de las figuras más influyentes del reguetón, regresa con fuerza a la escena musical presentando su nuevo sencillo “The Perfect Melody II, Chapter I”, disponible en todas las plataformas digitales.

Este proyecto marca la continuación de su exitoso álbum “The Perfect Melody”, lanzado en 2007, con el que conquistó a miles de fanáticos alrededor del mundo. Ahora, el artista apuesta por una propuesta fresca y renovada, que combina sus raíces urbanas con nuevos sonidos, reflejando su evolución musical a lo largo de los años.

Para celebrar este lanzamiento, Zion sorprendió a sus seguidores con un show especial en “El Balcón de Belisario” en Provenza, Medellín, donde compartió de cerca con su público y demostró por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del género. Su regreso no solo evoca nostalgia entre quienes lo acompañaron desde sus inicios, sino que también abre una nueva etapa en su carrera, cargada de innovación y energía.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el concierto de Zion en Medellín?

Como era de esperarse, las reacciones de sus fanáticos no tardaron en aparecer. Muchos destacaron su trayectoria, recordando los grandes clásicos que lo han acompañado a lo largo de su carrera y resaltando el talento que lo mantiene vigente en la industria musical.

"Fue increíble"; "este man la rompió con unos clásicos"; "Llorando con mi artista favorito a una cuadra de distancia"; "Vale la pena ir", fueron algunos comentarios de internautas.

Por ahora, el artista continuará cautivando a su público con su música y con las emocionantes interpretaciones que ofrece en cada uno de sus conciertos.

