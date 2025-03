En medio de lágrimas: estas fueron las palabras de la nueva eliminada de La Casa de los Famosos tras la decisión

En la noche del 2 de marzo de 2025, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Los participantes que estuvieron nominados por la casa, el 'jefe' y el público fueron Coco, La Abuela, Yina Calderón, 'La Toxi Costeña', Karina García y Yaya Muñoz.

De esa manera, luego de una votación muy pareja y en la que las dos famosas ubicadas en las últimas posiciones fueron apoyadas por el 13,96% y el 12,58% de los televidentes, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los presentadores del reality, comunicaron que la eliminada era Yaya.

En consecuencia, la presentadora y periodista, que fue la quinta eliminada por el público, se notó afectada, reconoció que tenía el presentimiento de que era su último día en la casa y se mostró intrigada por conocer cómo la estaban percibiendo en el mundo exterior y cuál pudo ser el detonante de no tener tanto apoyo como en algunas ocasiones anteriores.

De hecho, al llegar al set en el que se encontraban Marcelo Cezán y Carla Giraldo, abrió su corazón, dio a conocer las sensaciones que estaban invadiendo su corazón y se le entrecortó la voz.

Video: estas fueron las palabras que Yaya Muñoz dijo entre lágrimas tras ser eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Hace ocho días empaqué, pero lo hice de una manera diferente. Hoy sentí una vaina en mi corazón que me lo decía", afirmó Yaya Muñoz con la voz entrecortada.

"Me duele porque no sé qué pudo pasar, tuve diferencias con compañeras, pero quedé en tela de juicio. No me arrepiento de las palabras que dije porque así soy yo y eso me caracteriza", agregó.

"Siempre dije que si me iba feliz, tenía que ser siendo yo, algo que allá adentro a muchos les falta. Pero, sé que algo tuvo que pasar para dejarme en tela de juicio con mis compañeros y con la que gente que está afuera. Mi corazón lo sentía", concluyó.

¿Por qué Yaya Muñoz estaba en la placa de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

A mitad de semana, Yaya Muñoz fue la segunda participante más votada por el público y no se encontraba en la placa de eliminación. Sin embargo, hubo un giro inesperado que revolucionó el reality.

Todo ocurrió cuando Melissa Gate contestó el teléfono y se ganó el beneficio de salvar a uno de los famosos que estaba en la placa de eliminación e ingresar a otro.

De esa manera, salvó a Emiro e incluyó dentro de la placa de eliminación a Yaya Muñoz. Su argumento fue que, según su percepción, no le parecía una persona confiable.

